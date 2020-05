Będzie zmiana kandydata Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, to już przesądzone - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Małgorzata Kidawa-Błońska zrezygnuje z ubiegania się o najwyższy urząd w państwie.

Małgorzata Kidawa-Błońska

Jutro o godzinie 10 zbiera się zarząd Platformy Obywatelskiej. Tam decyzja ma zostać formalnie przedstawiona - wtedy zostanie ogłoszony nowy kandydat PO w wyborach prezydenckich.





Jak ustalili dziennikarze RMF FM, najprawdopodobniej będzie to obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. On już zgodził ubiegać się o urząd prezydenta - informują dziennikarze RMF FM, po potwierdzeniu tej informacji w kilku źródłach.

Drugim najczęściej wymienianym kandydatem jest Radosław Sikorski, czyli były szef dyplomacji. To między prezydentem Warszawy i byłym ministrem spraw zagranicznych będą wybierać władze Platformy. Jednak w kuluarach mówi się, że największe szanse ma Rafał Trzaskowski. Gdyby wystartował i wygrał, to konieczne byłoby rozpisanie nowych wyborów prezydenckich w Warszawie. PiS do czasu ponownego obsadzenia stanowiska prezydenta stolicy, powołałby tam swojego komisarza.

Oprócz Trzaskowskiego i Sikorskiego w tym wyścigu na dalszych miejscach wymienia się Bartosza Arłukowicza oraz marszałka Senatu - Tomasza Grodzkiego. Ten ostatni nie jest jednak zainteresowany, bo wie, jak dużego ataku polityczno-prokuratorskiego może się spodziewać. Niektórzy członkowie zarządu partii zastanawiają się też, czy nie wystawić szefa Platformy - Borysa Budki.

Kierownictwo Platformy Obywatelskiej przekonuje obecną kandydatkę, żeby honorowo wycofała się ze startu w wyborach.



Jak tylko zostanie ogłoszona decyzja, ruszy przygotowanie kampanii. Gdy wybory zostaną oficjalnie ogłoszone: wtedy zacznie się zbieranie podpisów.

