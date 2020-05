W Nowym Jorku zmarł w rezultacie powikłań związanych z COVID-19 dr Bogdan Lekan. Był pierwszym polsko-amerykańskim lekarzem, który stał się ofiarą pandemii koronawirusa. W przeciwieństwie do niektórych medyków opuszczających Nowy Jork w obawie przed zakażeniem SARS-CoV-2 on pracował do końca. Jak podkreśla dr Dariusz Konopka: "Codziennie leczył małych pacjentów bez podstawowego wyposażenia ochronnego i poświęcił swoje życie. Był bardzo szanowanym i cenionym lekarzem".

