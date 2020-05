"Wybory, które miały się odbyć 10 maja, się nie odbyły. Nie odbyły się dzięki determinacji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. To ona pierwsza miała odwagę powiedzieć, że wybory w takim czasie (...), przeprowadzane w taki sposób, jak chciał Jacek Sasin - są zwykłym oszustwem wyborczym" - stwierdza w Porannej rozmowie w RMF FM poseł PO Sławomir Neumann. "Małgorzata Kidawa-Błońska chciała i chce być prezydentem w uczciwych wyborach" - podkreśla gość Roberta Mazurka.

Sławomir Neumann w Porannej Rozmowie w RMF FM Michał Dukaczewski /RMF FM

Mamy przed sobą decyzję, czy (Kidawa-Błońska - przyp. red.) chce kandydować w nowych wyborach czy nie - zaznacza Neumann dodając, że "nikt nie będzie zastępował Małgorzaty Kidawy-Błońskiej wbrew jej woli". I podkreśla: Małgorzata Kidawa-Błońska jest kandydatką PO. Tylko od jej osobistej decyzji zależy to, czy będzie chciała brać udział w nowych wyborach czy też nie. (...) Zapłaciła olbrzymią cenę w tej batalii politycznej o przyzwoitość, uczciwe wybory.

Kto za Kidawę-Błońską? Sławomir Neumann: Kilku kandydatów. Radosław Sikorski zainteresowany ewentualnym startem w wyborach

Jednym z rozważanych kandydatur jest Rafał Trzaskowski, ale nie jedyną - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM poseł PO Sławomir Neumann pytany o to, kto mógłby ewentualnie zastąpić Małgorzatę Kidawę-Błońską, jeśli nie wystartuje ona w wyborach prezydenckich. Radosław Sikorski, zdzwoniliśmy się, powiedział, że jest zainteresowany ewentualnie startem, jeśli Małgorzata Kidawa-Błońska nie chciałaby startować - dodaje gość Roberta Mazurka.

Trzaskowski faworytem Platformy w wyborach? Neumann w RMF FM potwierdza wewnętrzny sondaż

Jest wewnętrzny sondaż Platformy Obywatelskiej wskazujący Rafała Trzaskowskiego jako najlepszego kandydata do zastąpienia Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w prezydenckim wyścigu. Przyznał to w Porannej rozmowie w RMF FM Sławomir Neumann. Badane miały być kandydatury czołowych polityków PO. Oprócz prezydenta Warszawy, pytano o poparcie Radosława Sikorskiego, Radosława Sikorskiego, Tomasza Grodzkiego, Bartosza Arłukowicza i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. W badaniu Platformy nie uwzględniono jej szefa, Borysa Budki. Jeden z sondaży pan pewnie opisał w miarę trafnie - stwierdził w rozmowie z Robertem Mazurkiem Neumann. Jak dodał, jest też kilka innych badań w tej sprawie.

Poseł PO odniósł się też do propozycji Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zaoferował pomoc w zbiórce podpisów pod nową kandydaturą. Jeśli to trollowanie, to słabe. Jeżeli to jest oferta, to dziękujemy, poradzimy sobie sami, ale doceniamy gest - mówił Neumann. Pozdrawiamy Władysława, niech zajmuje się własną kampanią, nie marnuje czasu na zbieranie nam podpisów, bo my sobie poradzimy, a on będzie miał jeszcze wiele wyzwań w swojej kampanii. Niech tym się zajmie, bo nie będzie tak łatwo i różowo zdobywać głosów w tych wyborach - przekonywał gość RMF FM.