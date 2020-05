13,5 tysiąca górników zostanie ponownie przebadanych na obecność koronawirusa. Dziś rusza drugi etap testów w pięciu śląskich kopalniach, w których potwierdzono najwyższą liczbę zakażeń koronawirusem. Z danych spółek węglowych wynika, że liczba zakażonych górników przekroczyła już 1,7 tysiąca.

Punkt pobierania próbek do badań na obecność koronawirusa, przy kopalni Murcki-Staszic w Katowicach / Andrzej Grygiel / PAP

Ponowne badania przejdą górnicy, których pierwsze testy dały wynik negatywny. Chodzi o pewność, że są zdrowi i mogą wrócić do pracy. Tylko dziś wymazy mają być pobrane od 1400 pracowników z kopalni Pniówek w Pawłowicach.

Od dziś do niedzieli przebadanych będzie też 7 tys. osób z kopalń Murcki-Staszic w Katowicach, Sośnica w Gliwicach i Jankowice w Rybniku oraz blisko 1800 osób z kopalni Bobrek w Bytomiu.

Przedstawiciele spółek zastrzegają, że w związku z dużą liczbą pobranych w ostatnich dniach wymazów do badań, liczba zakażonych stale się zmienia i można spodziewać się dalszego wzrostu ilości potwierdzonych przypadków zakażenia. W samej Polskiej Grupie Górniczej (PGG) materiał do testów pobrano dotąd w sumie od ponad 9,6 tys. osób, w tym ponad 8 tys. w ramach badań przesiewowych.

Właśnie w zatrudniającej ponad 41 tys. osób PGG liczba zakażonych jest największa - do piątku rano potwierdzono tam 990 przypadków wirusa Sars-Cov-2, wobec 899, o których informowano dobę wcześniej.

Wiodącym ogniskiem zakażeń jest rybnicka kopalnia Jankowice (część kopalni ROW), gdzie potwierdzono 450 zakażeń (w ciągu minionej doby nie było informacji o nowych przypadkach w tym zakładzie). Zarażonych Sars-CoV-2 jest też 351 górników z gliwickiej kopalni Sośnica (dobę wcześniej - 279) oraz 172 z katowickiej kopalni Murcki-Staszic (wobec 155 potwierdzonych przypadków w czwartek rano).

Kopalnie Jankowice i Murcki-Staszic trzeci tydzień nie wydobywają węgla, Sośnica - od przeszło tygodnia. W ostatnich dniach prezes PGG Tomasz Rogala zapowiedział, że firma liczy na możliwość stopniowego wznawiania wydobycia w tych trzech kopalniach od najbliższego wtorku.

Węgla od poniedziałku nie wydobywa też należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) kopalnia Pniówek w Pawłowicach, gdzie do piątku potwierdzono 385 zakażeń (wobec 233 dobę wcześniej).

Piątą kopalnią, w której potwierdzono dużą liczbę przypadków, i której całą załogę objęto badaniami przesiewowymi, jest należąca do spółki Węglokoks Kraj kopalnia Bobrek w Bytomiu. Do czwartku potwierdzono tam 359 zakażeń. W piątek - jak dotąd - spółka nie zaktualizowała danych o liczbie zakażeń. Zakład przymierza się do częściowego wznowienia wydobycia w najbliższy poniedziałek. Pracować mają jedynie osoby, u których podwójne testy nie wykazały koronawirusa.

Mobilne punkty, w których pobierane są wymazy znajdują się w większości przy kopalniach. Testy górników PGG odbywają się w formie drive-thru - pracownicy kopalń podjeżdżają do punktów pobierania wymazów swoimi samochodami.





W piątek rano w woj. śląskim potwierdzono łącznie 4 905 przypadków zakażenia koronawirusem - najwięcej spośród wszystkich polskich regionów. Rano poinformowano o 204 nowych przypadkach. 172 osoby zmarły, 1029 wyzdrowiało. W szpitalach w regionie jest 396 osób. Od początku epidemii w woj. śląskim przeprowadzono ponad 48,1 tys. testów na obecność koronawirusa.

Aż 87 procent spośród 235 potwierdzonych w piątek rano przypadków zakażenia koronawirusem, o których poinformował resort zdrowia, pochodzi ze Śląska: potwierdzono tam 204 nowe infekcje.

To efekt masowych testów na obecność koronawirusa prowadzonych wśród górników i ich rodzin.

W piątek poinformowano o sześciu kolejnych zgonach osób z regionu, zakażonych koronawirusem. W szpitalu w Tychach zmarli: 82-letni mężczyzna z powiatu pszczyńskiego, 74-latek z okolic Rybnika, 74-letnia kobieta z Bytomia i 67-latek z powiatu żywieckiego. W szpitalu w Zawierciu zmarła 67-letnia mieszkanka tego miasta, a w szpitalu w Cieszynie - 70-letnia kobieta z okolic Żywca. W szpitalach w regionie jest 396 osób z koronawirusem.