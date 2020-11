Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 25 484 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 330 kolejnych pacjentów - większość z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami. W Polsce na milion mieszkańców przypada 213 zgonów spowodowanych koronawirusem - wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Naukowcy z Holandii i Polski zbadali szczegółowo strukturę RNA genomu koronawirusa SARS-CoV-2. Jak twierdzą, struktury tworzone przez wirusowy RNA mogą posłużyć jako potencjalne cele do opracowania leków przeciwwirusowych. Najnowsze dane o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji.

Koronawirus w Niemczech. Żołnierze pomagają dezynfekować miejsca publiczne / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

- Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 25 484 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce . Zmarło 330 kolejnych pacjentów



- W ciągu ostatniej doby w Polsce wykonano ponad 54,7 tys. testów na koronawirusa. W kraju jest 10 946 wolnych łóżek dla pacjentów z Covid-19 oraz 562 respiratory.





- W Polsce na milion mieszkańców przypada 213 zgonów spowodowanych koronawirusem - wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia.



- Naukowcy z Holandii i Polski zbadali szczegółowo strukturę RNA genomu koronawirusa SARS-CoV-2. Jak twierdzą, struktury tworzone przez wirusowy RNA mogą posłużyć jako potencjalne cele do opracowania leków przeciwwirusowych.



- Niemiecka firma biotechnologiczna BioNTech SE, której projekt szczepionki przeciwko koronawirusowi ma ponad 90 proc. skuteczności, planuje wycenić dawkę dwóch zastrzyków poniżej "typowych stawek rynkowych" i zróżnicować ceny w zależności od kraju czy regionu.

- Rząd Hiszpanii zamierza do maja 2021 r. zaszczepić przeciw koronawirusowi około 10 mln obywateli, czyli ok. jednej piątej ludności.



W Polsce na milion mieszkańców przypada 213 zgonów spowodowanych koronawirusem - wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia.



Resort na swoim profilu na Twitterze zamieścił wykres, jak wypada nasz kraj na tle innych.



Podano w nim, że na milion mieszkańców w Polsce przypada 213 zgonów spowodowanych koronawirusem. Dla porównania, w Belgii jest to 1125 zgonów na milion mieszkańców, w Hiszpanii - 841, w Wielkiej Brytanii - 724, we Włoszech - 691, we Francji - 627, w Szwecji - 595, w Czechach - 473, w Rumunii - 417, na Węgrzech - 258, Chorwacji - 203, w Austrii - 161, w Niemczech - 139, w Grecji - 79, a na Litwie - 78.



16:18 DPS w Legnickim Polu

U 147 podopiecznych w DPS-ie w Legnickim Polu potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2. Pięć osób zmarło w szpitalu. Byli to pacjenci cierpiący też na inne choroby. Większość choruje bezobjawowo. Placówka czeka na wyniki kolejnych 80 testów.



Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu na Dolnym Śląsku przeznaczony jest dla niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych. Jest jedną z największych takich placówek w Europie. Przebywa tam ponad 400 pensjonariuszy, a pracuje w nim 280 osób.

16:15 Znamy lepiej genom koronawirusa

Naukowcy z Holandii i Polski zbadali szczegółowo strukturę RNA genomu koronawirusa SARS-CoV-2. Jak twierdzą, struktury tworzone przez wirusowy RNA mogą posłużyć jako potencjalne cele do opracowania leków przeciwwirusowych.



Chodzi o prace badawcze autorstwa naukowców z dwóch holenderskich uczelni: Uniwersytetu w Groningen oraz Uniwersytetu w Lejdzie, a także z IIMCB, reprezentowanego przez dra. Tomasza Wireckiego oraz prof. Janusza Bujnickiego, kierownika Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka.

15:18 Problemy z tlenem medycznym w szpitalach. Niedzielski: Monitorujemy sytuację

Powoli zbliżamy się do stabilizacji liczby zachorowań, choć ta stabilizacja następuje przy bardzo dużej dziennej liczbie przypadków zakażeń - powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaznaczył, że rząd stara się, by rozbudowa infrastruktury medycznej stale wyprzedzała tempo rozwoju epidemii. Odniósł się również do doniesień o problemach z dostawami tlenu medycznego. Jak zapewnił - rząd jest w kontakcie ze wszystkimi producentami tlenu.



15:03 Polska uniknie lockdownu?

13:29 Szpital w Zgierzu otrzyma dodatkowe pieniądze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu otrzyma 1,2 mln zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.



Pieniądze te trafią do zgierskiej placówki dzięki przeniesieniu planowanych wydatków budżetu państwa na obecny rok z działu edukacja dotyczącej m.in. kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na ochronę zdrowia. Rozporządzenie w tej sprawie wydał premier Mateusz Morawiecki.



Kwota 1,2 mln zł przeznaczona zostanie na zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dla zgierskiego szpitala





13:18 Marszałek Senatu zabrał głos ws. szczepionki

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w poniedziałek, że podpisanie umowy z BioNTech-Pfizer planowane jest na środę, Polska "otrzyma szczepionki w tym samym czasie, co inne kraje UE" i "chcemy mieć co najmniej 20 kilka milionów szczepionek".



Chciałbym, żeby najpierw trafiły do nas szczepionki na grypę, bo te miały być we wrześniu, październiku, a jest połowa listopada i poza skąpą partią, która przyszła, ludzie biegają i szukają tych szczepionek nawet za granicą - powiedział Grodzki we wtorek dziennikarzom odnosząc się do zapowiedzi premiera ws. szczepionek.



Zaznaczając, że mówi jako lekarz, Grodzki przestrzegał, że już niejednokrotnie pojawiały się "rewelacyjne" informacje o przygotowanych szczepionkach na Covid-19.



Teraz mamy przypadek firmy Pfizer - globalnego giganta farmaceutycznego. Radziłbym tutaj dystans, rozsądek i ostrożność, bo to jest tempo ekspresowe, nie są zakończone jeszcze badania trzeciej fazy (w fazie III badań klinicznych na ludziach przeprowadza się na dużą skalę badania skuteczności i bezpieczeństwa w danej populacji pacjentów), nie ma rejestracji ani amerykańskiej, ani europejskiej. To wszystko trochę potrwa, więc patrząc realistycznie z punktu widzenia świata medycznego, jeżeli ta szczepionka pojawi się w drugiej połowie przyszłego roku, to będę zachwycony, natomiast może się zdarzyć inaczej - zaznaczył Grodzki.





13:13 Miliony na stworzenie stref buforowych

Ponad 8 mln zł przeznaczył zarząd województwa świętokrzyskiego na utworzenie w szpitalach stref buforowych oraz zakup niezbędnego sprzętu w związku z pandemią koronawirusa.



Pandemia przyśpiesza, chorych przybywa. Musimy podejmować szybkie decyzje i wspierać nasze lecznice - powiedział we wtorek Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.



Jak poinformował Bętkowski, na zakup przez szpitale wyposażenia, które pozwoli na utworzenie bezpiecznych stref buforowych przekazanych zostanie łącznie 6,4 mln zł. Nowa infrastruktura powstanie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Onkologii, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze oraz lecznicach we Włoszczowie, Sandomierzu, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach, Staszowie i Pińczowie.

13:09 Małopolska

Limanowska prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 56-letniego mężczyzny, który nie został przyjęty do tamtejszego szpitala. Zmarł po powrocie do domu.









13:07 Do maja 10 milionów Hiszpanów ma zostać zaszczepionych

Rząd Hiszpanii zamierza do maja 2021 r. zaszczepić przeciw koronawirusowi około 10 mln obywateli, czyli ok. jednej piątej ludności. Szczepionkę dostarczy koncern Pfizer i współpracująca z nią spółka BioNTech - wynika z deklaracji ministra zdrowia Salvadora Illi.



Jak powiedział Illa podczas wtorkowej rozmowy z telewizją TVE, rząd spodziewa się, że pierwsze dostawy szczepionek trafią do Hiszpanii już w styczniu.



Szef resortu zdrowia zapowiedział, że już na początku przyszłego roku należy spodziewać się pierwszych szczepień; podkreślił, że będą one bezpłatne dla wszystkich.





13:05 Szczepionka na koronawirusa ma być wyceniona poniżej "typowych stawek"

Niemiecka firma biotechnologiczna BioNTech SE, której projekt szczepionki przeciwko koronawirusowi ma ponad 90 proc. skuteczności, planuje wycenić dawkę dwóch zastrzyków poniżej "typowych stawek rynkowych" i zróżnicować ceny w zależności od kraju czy regionu.



Cena szczepionki, która została opracowana wspólnie z amerykańskim koncernem Pfizer i która jeszcze nie uzyskała zgody organów regulacyjnych, odzwierciedlałaby ryzyko finansowe, jakie ponieśli jej inwestorzy z sektora prywatnego - powiedział szef strategii BioNTech Ryan Richardson na zorganizowanym w sieci wydarzeniu brytyjskiego dziennika "Financial Times".





12:45 Rekordowa liczba zgonów w Bułgarii

Po raz pierwszy od początku pandemii dobowy bilans zgonów osób z Covid-19 w Bułgarii przekroczył 100. Resort zdrowia poinformował we wtorek o 105 ofiarach śmiertelnych w ciągu ostatniej doby. Nowych zakażeń jest 3816.



Najwięcej zakażonych jest w Sofii; liczba zainfekowanych pracowników medycznych wzrosła tam o 118, do ponad 3 tys. Liczba hospitalizowanych pacjentów przekroczyła 4 tys., w tym 270 przebywa na oddziałach intensywnej terapii.

Łącznie od marca wykryto w Bułgarii 78 796 zakażeń koronawirusem. 1771 osób zmarło.



12:42 Masowe testy na koronawirusa na Słowacji

Przeprowadzone w weekend wśród ponad 2 mln osób na dużej części Słowacji testy na obecność koronawirusa ujawniły 13 509 zakażonych - poinformował w poniedziałek minister obrony Jaroslav Nad’. Stanowi to 0,66 proc. badanych. Testy przed tygodniem w tych samych powiatach przyniosły 1,47 proc. pozytywnych testów.





12:20 Prof. Ptaszyński: Są symptomy pokazujące pewną możliwość wypłaszczenia

Wydaje się, że nowe obostrzenia, które zostały już wprowadzone, mogą przynieść ograniczenie liczby zakażeń. Duże liczby, które dziś mamy, wynikają z pomnożenia w rodzinach liczb z początku czy połowy października. Po prostu przynieśliśmy wirusa do domów i tak zakaziły się kolejne osoby — powiedział PAP prof. Paweł Ptaszyński z Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi.

Do każdego szpitala trafiają dziś w zasadzie zakażeni koronawirusem SARS-CoV-2, szczególnie ci z wieloma innymi przypadłościami. Często tylko wielospecjalistyczne placówki mogą im pomóc. Na froncie walki z epidemią jest jednak cały personel, bo Covid-19 wpływa wprost także na leczenie innych chorób. Moim zdaniem — przy ograniczonej liczbie personelu medycznego — konieczne jest optymalizacja tych zasobów, które mamy. Kolejne szpitale tymczasowe mogą mieć bowiem problem z zapewnieniem kadry, więc trzeba wykorzystać specjalistów maksymalnie w tych miejscach systemu, w których są - ocenił ekspert. Przyznał, że zarówno społeczeństwo, jak i kadry medyczne są mocno zmęczone epidemią i trzeba to brać pod uwagę przy wprowadzaniu obostrzeń, bo zbyt mocne środki zaradcze mogą wywołać - jego zdaniem - efekt przeciwny do zamierzonego.

Przyglądajmy się sytuacji w całej Europie, bo przecież stanowimy jako kontynent — także ekonomicznie — jedną całość. Są symptomy pokazujące, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, pewną możliwość wypłaszczenia, a później spadku liczby kolejnych zakażeń. Jest nadzieja - podsumował prof. Ptaszyński.





11:54 Stanisław Gawłowski zakażony koronawirusem

Senator Stanisław Gawłowski poinformował, że jest zakażony koronawirusem.

"Każdy może być chory. Z żoną oboje jesteśmy dodatni. Nie przebiega to łagodnie. COVID-19 jest już wszędzie. Nikt już nad tym nie panuje. Proszę pamiętajcie - dystans, dezynfekcja, maska" - napisał polityk.



11:44 Koronawirus u norek? Będą badania

"Minister rolnictwa Grzegorz Puda zlecił służbom weterynaryjnym przeprowadzenie badań na fermach norek na obecność koronawirusa u tych zwierząt" - poinformował resort rolnictwa.

Sekretarz generalny Organizacji Wyzwolenia Palestyny i główny negocjator w rozmowach z Izraelem Saib Erekat zmarł na skutek infekcji koronawirusem - poinformowała agencja AP, powołując się na przedstawiciela partii Fatah.



65-letni Palestyńczyk walczył z infekcją co najmniej od 8 października. Od 18 października przebywał w szpitalu w Tel Awiwie.





10:35 Nowe dane o zakażeniach i zgonach w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 25 484 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 330 kolejnych pacjentów - większość z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami.



W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 54,7 tys. testów na koronawirusa.









10:19 Nowe dane o wolnych łóżkach covidowych i respiratorach

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 21 640 osób, u których potwierdzono zakażenie. 1898 jest podłączonych do respiratorów - podało Ministerstwo Zdrowia.



W kraju jest 10 946 wolnych łóżek dla pacjentów z Covid-19 oraz 562 respiratory.

09:29 Pożar na oddziale covidowym w Łodzi

Papieros był przyczyną pożaru na oddziale covidowym Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Pomorskiej w Łodzi. Strażacy dostali zgłoszenie dziś około godziny 6.

08:56 Rzecznik rządu o lockdownie: Jest kilka scenariuszy

Jest kilka różnego rodzaju scenariuszy, jeżeli chodzi o zakres narodowej kwarantanny - przyznał w TVN 24 rzecznik rządu Piotr Müller. To zależy m.in. od danych dotyczących mobilności obywateli (...), na jakim poziomie będzie wydajna służba zdrowia - dodał.





08:38 Jak wygląda nauka zdalna w czasach pandemii?



Tak naprawdę to nauka online przypomina seans spirytystyczny. Zaczyna się od nawoływania, czyli od wybudzenia zaspanych dusz. Te dusze przychodzą wolno, więc trzeba je jeszcze kontrolować czy one są na pewno, czy znowu nie poszły w objęcia Morfeusza. Dalej jeszcze gorzej, jeszcze trudniej, bo trzeba jakąś dramaturgię wprowadzić na lekcji, żeby ich znowu nie pogubić - opowiadała o nauce zdalnej w Porannej rozmowie w RMF FM nauczycielka języka polskiego Aleksandra Radecka.

08:22 Szef MSZ o niemieckiej ofercie pomocy dla Polski



Szef polskiego resortu spraw zagranicznych Zbigniew Rau w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" powiedział, że pomoc oferowana przez Niemcy w walce z pandemią jest "zupełnie zrozumiała". Jak zachodzi taka potrzeba, to wiadomo, że wszyscy sobie pomagają. Każde państwo jest gotowe w ramach swoich możliwości pomagać, to jest lekcja z pierwszej fali. Nie ma kraju, który sobie sam da radę z pandemią. Polscy lekarze byli w Lombardii i Chicago - przypomniał.



Pytany, czy nie powinniśmy zatem z tej oferty skorzystać, Rau odparł, że "równie dobrze możemy proponować w zakresie naszych możliwości pomoc innym". Jest to rzecz zupełnie naturalna. Media próbują temu nadać wymiar polityczny, ideologiczny, ale to zupełnie nie ma sensu. My też pomagaliśmy, we Włoszech, w Stanach - podkreślił. Dopytywany, czy my teraz nie potrzebujemy pomocy, odpowiedział, że to jest dobre pytanie, ale do ministra zdrowia.





07:35 Jak wyglądają prognozy naukowców z UW?

"W ciągu najbliższych dwóch tygodni spodziewamy się wzrostu zakażeń. Potem ich liczba zacznie spadać" - przewidują naukowcy z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego. Ich zdaniem, dodatkowe obostrzenia prawdopodobnie nie będą potrzebne, bo dotychczasowe restrykcje doprowadziły do ograniczenia wzrostów zakażeń. Ich dzienna liczba przez najbliższe dwa tygodnie może zbliżać się do granicy 27 tysięcy, potem zacznie opadać.

07:32 Problemy z czynszami w galeriach handlowych

Galerie handlowe nie chcą obniżać swoim sklepom czynszu za najem powierzchni - tak informuje Polska Rada Centrów Handlowych. To oznacza potężne kłopoty, bo rząd - od ostatniej soboty - zamknął w galeriach np. sklepy odzieżowe.

07:27 Prof. Horban: Już teraz zamknąć kościoły

Jeżeli liczba nowo zdiagnozowanych zacznie przekraczać 30 tys., zdecydowanie tak - stwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą" prof. Andrzej Horban pytany o to, czy konieczne będzie wprowadzenie w Polsce lockdownu. Musimy zakazać ludziom wychodzenia z domu bez powodu, jedynie do pracy w zawodach, które są niezbędne do funkcjonowania kraju. Wszystko inne należy zamknąć na miesiąc - tłumaczył główny doradca premiera ds. Covid-19. Jak ocenił, już teraz powinny zostać zamknięte kościoły.

07:02 Ponad 15 tys. nowych zakażeń w Niemczech

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Niemczech wzrosła w ciągu ostatniej doby o 15 332 - do 687 200 - wynika z danych opublikowanych przez berliński Instytut im. Roberta Kocha. Zmarły 154 osoby z Covid-19. Od wybuchu pandemii liczba ofiar śmiertelnych tej choroby w kraju wzrosła do 11 506.

06:08 Co ze szczepionkami? Prof. Flisiak komentuje

Nie widziałem wyników trzeciej fazy badań szczepionki (opracowanej przez koncern farmaceutyczny Pfizer we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE - przyp. red.), w związku z tym nie mogę powiedzieć, na ile spełniają one nasze oczekiwania - powiedział w rozmowie z PAP prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak. Dodał, że usłyszał deklarację, iż szczepionka "jest bezpieczna", a także stwierdzenie o jej 90-procentowej skuteczności.



Specjalista chorób zakaźnych zastrzegł, że na tę chwilę nie są znane szczegóły wyników badań. Jako lekarz i naukowiec, nie mogę się wypowiadać w oparciu o tak wyrywkowe dane - podkreślił. Przyznał, że szczepionka jest wyczekiwana. Jeżeli tylko będę mógł - sam poddam się szczepieniu - zapowiedział.



Zapytany o to, czy szczepionka - jeśli rzeczywiście okaże się skuteczna - jest szansą na wygaszenie pandemii koronawirusa, prof. Flisiak odpowiedział, że wszystko będzie zależało od masowości szczepień.



Jeżeli natomiast okazałoby się, że w oczekiwaniu na szczepionkę mielibyśmy liczby codziennych dodatnich wyników na takim poziomie, jak teraz, to do wiosny nabralibyśmy pewnie odporności w sposób naturalny - ocenił specjalista chorób zakaźnych. Wskazał jednak, że wprowadzone obostrzenia pandemiczne najprawdopodobniej doprowadzą do spadku zakażeń do końca roku "i w związku z tym szczepienia staną się koniecznością".



Masowe szczepienie w pierwszym kwartale przyszłego roku - bo zależy to od tego, jak duża część społeczeństwa zostanie zaszczepiona - oczywiście spowoduje przyspieszenie wygaszenia pandemii - podkreślił prof. Flisiak.

06:02 Nowe dane z Brazylii

W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono w Brazylii 10 917 przypadków koronawirusa i 231 kolejnych zgonów - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia.



Od początku epidemii obecność koronawirusa potwierdzono u 5 590 025 Brazylijczyków. Liczba ofiar śmiertelnych to 161 106.



Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.

05:26 Spór po proteście koronasceptyków w Lipsku

"Musimy przestać kwestionować taktykę policji z perspektywy czasu, bez znajomości szczegółów i pełnego obrazu, za pomocą zdalnej diagnozy" - podkreślił niemiecki minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer w odpowiedzi na krytykę policji po rozwiązaniu wielkiej demonstracji koronasceptyków w Lipsku. Jak zapewnił, ta służba ma jego pełne poparcie.

Seehofer stwierdził, że wszyscy zaangażowani, władze zgromadzenia, policja i sądy, muszą podejmować "odpowiedzialne decyzje" w kontekście obecnej pandemii. "Prawo do zgromadzeń musi być zagwarantowane, zwłaszcza w czasie kryzysu" - podkreślił minister. Ale zasady zgromadzenia "muszą być przestrzegane i mogą być egzekwowane".

Według burmistrza Lipska, Burkharda Junga w proteście było "pełne spektrum demonstrantów - od homeopatów o dobrych intencjach po neonazistów".



Policja zdecydowała o rozwiązaniu demonstracji, w której brało udział ponad 20 tys. koronasceptyków. Uczestnicy protestu przeciwko ograniczeniom epidemicznym naruszyli zasady bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia koronawirusem. "Około 90 proc. uczestników nie nosiło masek chroniących usta i nos" - powiedziała rzeczniczka policji.



Po rozwiązaniu demonstracji doszło do brutalnych starć. Demonstranci przerwali policyjny kordon, atakowali funkcjonariuszy i dziennikarzy, a lewackie bojówki walczyły z neonazistami.



Zieloni i SPD w Saksonii zażądali przeglądu tego, co się wydarzyło na specjalnym posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych.



"Oczywista katastrofa planowania doprowadziła do tego, że państwo skapitulowało w Lipsku wobec wrogów demokracji i nie było w stanie wyegzekwować prawa do zgromadzeń ani skutecznie przeciwdziałać atakom na kontrmanifestantów, dziennikarzy i policję" - powiedział Valentin Lippmann, rzecznik Zielonych.





05:10 O. Leon Knabit opuścił szpital

"Chwała i dziękczynienie najwyższemu Bogu, że wysłuchał tylu modlitw życzliwych Osób i sprawił, że dzisiaj, w rocznicę poświęcenia bazyliki Jana na Lateranie odesłał mnie ze szpitala do klasztoru" - napisał w poniedziałkowy wieczór w mediach społecznościowych o. Leon Knabit - sędziwy benedyktyn, który był zakażony koronawirusem. "Liczba uzdrowionych powiększyła się o kolejną jednostkę, a akcja "Wspieraj Seniora" została w moim wypadku uwieńczona sukcesem. Dziękuję też całym sercem całej Służbie Zdrowia Oddziału Zakaźnego Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Trudno mi wymienić każdego, zwłaszcza, że w kombinezonach pracują niemal anonimowo. Wszyscy warci są najwyższego uznania. Pracują zmęczeni w obliczu wielkich braków personalnych, a szczytne hasła, pełne wzniosłych wartości, które do nich dobiegają, mają się nijak do jakiejkolwiek pomocy, choćby w wolontariacie" - dodał zakonnik.





O Knabit dodał też, że ze względu na osłabienie nie jest w stanie się odnieść do wszystkich komentarzy do tekstów, które na Facebooku pisał w szpitalu. Ocenił też, że "droga wyuzdanej i wulgarnej anarchii" nie jest właściwa, aby zmieniać rzeczywistość.



O. Knabit trafił na oddział covidowy pod koniec października, zaś członkowie benedyktyńskiej wspólnoty z Tyńca poddali się 10-dniowej kwarantannie.