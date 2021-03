Polska firma biotechnologiczna Mabion podpisała umowę z amerykańskim producentem szczepionek Novavax. Ma otrzymać od Amerykanów technologię i prowadzić testy, w przyszłości zaś produkować substancję czynną preparatu. W ciągu ostatniej doby odnotowano w naszym kraju ponad 15 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 309 osób zmarło. Rząd Mateusza Morawieckiego zdecydował o uruchomieniu szpitali tymczasowych w 9 województwach – ogłosił minister zdrowia Adam Niedzielski. "Trzecia fala się rozpędza, (…) to zaczyna już oddziaływać na infrastrukturę szpitalną" – podkreślił. Kraje UE zgodziły się, żeby Czechy otrzymały wcześniej niż planowano 100 tys. dawek szczepionki przeciw Covid-19 koncernu Pfizer/BioNTech. Na preferencyjnych zasadach szczepionki otrzymają także Słowacja i Austria. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w kraju i na świecie zbieramy w naszej relacji dnia.

20:50 Czechy

Kraje Unii Europejskiej zgodziły się, żeby Czechy otrzymały wcześniej niż planowano 100 tys. dawek szczepionki przeciw Covid-19 koncernu Pfizer/BioNTech. Na preferencyjnych zasadach szczepionki otrzymają także Słowacja i Austria.



Chcę podziękować Komisji Europejskiej, która zdecydowała, że w przyszłym tygodniu dostaniemy 100 tys. szczepionek, które zostaną nam pożyczone, a które będziemy oddawać do końca kwietnia - oświadczył wieczorem premier Andrej Babisz.



Stanowczo odrzucił informacje, które pojawiły się w ciągu dnia, że nie przyjęto propozycji kupna 2 mln dawek szczepionki AstraZeneca od Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Powiedział, że w umowie z AstraZenecą strona czeska zobowiązała się do niekupowania preparatu tej firmy poza ustalonymi dostawami.





19:35 Portugalia

Pielęgniarki w Portugalii sprzeciwiają się narzuconej przez ministerstwo zdrowia procedurze wykonywania szczepień przeciwko Covid-19. Twierdzą, że przewidziane na każdą osobę 6-10 minut to za mało, by właściwie przygotować pacjenta do podania szczepionki.



19:33 Indyjska szczepionka

Firma Bharat Biotech ogłosiła wstępne wyniki ostatniej fazy badań klinicznych nad jej szczepionką przeciwko Covid-19, z których wynika, że preparat jest w 80 proc. skuteczny. Szczepionka już wcześniej została dopuszczona do użytku w Indiach.



18:51 Odwołane spektakle

Ze względu na potwierdzone przypadki zachorowań na Covid-19 wśród pracowników, Teatr Polski w Poznaniu odwołał zaplanowane w najbliższy weekend 5-7 marca spektakle "Nana" i "EXTRAVAGANZA o władzy".



"Jednocześnie informujemy, że bilety można zwracać do 31 marca 2021 roku. Bilety podlegają jedynie zwrotowi - nie ma możliwości zmiany terminu, ani przedłużenia terminu ważności" - poinformował teatr w komunikacie.

18:49 Kalisz

Restauracja "Góra i dół", jako pierwsza w Kaliszu, została dzoś otwarta mimo zakazu. Tuż po otwarciu pojawili się pierwsi goście. Właściciel zapewnił, że w lokalu zadbano o przestrzeganie przepisów sanitarnych. Szef sanepidu powiedział PAP, że złamano prawo i zapowiedział wizytację lokalu w czwartek.



Jeśli będziemy mieli kontrolę z sanepidu, oczywiście wpuścimy pracowników tej instytucji do środka. Mamy zapewnione środki dezynfekcji, wszędzie są instrukcje mycia rąk - powiedział jeden z właścicieli Aleksander Śmieszek. Dodał, że stoliki zostały ustawione przy zachowaniu 1,5-metrowej odległości.



Restaurator powiedział, że w pobliżu znajduje się supermarket, do którego - jak zauważa - wchodzi po kilkaset osób dziennie, a dezynfekcja znajduje się tylko przy wejściu do sklepu.

18:22 Podbeskidzie

W ekstraklasowym zespole piłkarskim Podbeskidzia Bielsko-Biała odnotowano przypadki zakażania wirusem SARS-CoV-2 - poinformował rzecznik prasowy klubu Marcin Zarębski. Nie wiadomo, czy zostanie przełożone sobotnie spotkanie "Górali" z Lechią Gdańsk.



Zgłosiliśmy sprawę do Polskiego Związku Piłki Nożnej i Zespół Medyczny PZPN rozpatruje sprawę - powiedział PAP Zarębski.

Jak dodał sprawa dotyczy "sześciu członków zespołu".



Mecz Podbeskidzia z Lechią według planu ma się odbyć w sobotę o godz. 15:00. Bielszczanie w tabeli ekstraklasy zajmują przedostatnie, 15. miejsce z dorobkiem 17 punktów.



18:08 Dyskusja nt. produkcji polskiej szczepionki

Z czołowymi polskimi uczonymi oraz przedstawicielami wiodących polskich firm farmaceutycznych dyskutujemy nad produkcją polskiej szczepionki i leków na Covid 19 - napisał na Twitterze wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.



18:07 Dane Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus przyczynił się do śmierci 106 lekarzy, 78 pielęgniarek, 2 diagnostów laboratoryjnych, 14 dentystów, 5 farmaceutów, 7 ratowników medycznych i 6 położnych - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia.



18:04 Włochy

Prawie całe Włochy mogą znaleźć się w czerwonej strefie surowych restrykcji, jeśli sytuacja epidemiczna będzie się pogarszać- ostrzegł doradca władz regionu Lombardia do spraw pandemii Guido Bertolaso. Wiele regionów przyznaje, że sytuacja jest coraz poważniejsza. Całe Włochy z wyjątkiem Sardynii zbliżają się długimi krokami ku czerwonej strefie. Lombardia po tym, co przeszła w minionych miesiącach, jest bardziej narażona niż inne regiony, ale ja nie martwię się o nią bardziej niż o inne - ostrzegł.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś, że zarejestrowano 347 następnych zgonów na Covid-19 i 20 884 następnych zakażeń koronawirusem. Dzień wcześniej wykryto około 17 tys. nowych infekcji. Bilans zmarłych w ciągu roku wzrósł do 98 635. Liczba wykrytych dotąd przypadków zakażeń zbliża się do 3 mln.

18:00 Maseczki

Rozpoczęliśmy akcję wydawania maseczek do woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W najbliższych dniach dostawy powinny trafiać do wojewodów, a następnie do samorządów - przekazał prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w środę o udostępnieniu w trybie zarządzania kryzysowego maseczek obywatelom najbardziej dotkniętych koronawirusem regionów. Przekazał, że do regionu pomorskiego trafi 10 mln maseczek, a do warmińsko-mazurskiego 5 mln.

17:00 Wariant brytyjski odpowiada obecnie w Polsce za 1/4 zakażeń

Wariant brytyjski koronawirusa odpowiada za ok. 25 proc. zakażeń, takie dane przynoszą przeanalizowane dotąd próbki - poinformował dyrektor NIZP-PZH Grzegorz Juszczyk.



Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia. Spotkanie było poświęcone "monitorowaniu przebiegu epidemii metodami identyfikacji i badań mutacji wirusa SARS-CoV-2".

16:33 Naukowcy wydłużyli żywotność maseczek

Pandemia Covid-19 ogromnie zwiększyła popyt na maseczki, w tym szczególnie skuteczne modele w rodzaju N95. Maseczka jest tym lepsza, im drobniejszy aerozol potrafi odfiltrować z wdychanego i wydychanego powietrza - i im dłużej jest w stanie skutecznie to robić.



Wysoki popyt wywołany przez Covid-19 skłonił ludzi do dezynfekcji maseczek w celu ponownego użycia. W związku z tym zespół naukowców opracował różne techniki odkażania i ponownego użycia maseczek w oparciu o dane eksperymentalne. Teraz badacze proponują niskobudżetową (1 dolar) trójwarstwową maseczkę zawierającą nylon, zmodyfikowany polipropylen i nietkane tkaniny bawełniane. Chociaż warstwa polipropylenu jest już wykorzystywana w maseczkach N95, proponowana konstrukcja zawiera mieszaninę tlenku grafenu i polifluorku winylidenu, która działa jako aktywna warstwa filtracyjna.



Najnowsze badania pokazują, że mieszanina tlenków grafenu ma wysoką aktywność przeciwbakteryjną, dzięki czemu idealnie nadaje się do maseczek. Okazała się skuteczna nawet po dezynfekcji za pomocą wody utlenionej (H2O2), często stosowanej przy ponownym użyciu tych środków ochronnych.

16:25 Odwołano obchody Święta Rękawki

Tegoroczne Święto Rękawki, które tradycyjnie gromadzi tłumy krakowian i turystów, w tym roku nie odbędzie się z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju - poinformowano w środę. Organizatorzy imprezy, którą zaplanowano na 6 kwietnia, chcą jednak przeprowadzić ją w innej formule.



O odwołaniu imprezy poinformowali jej organizatorzy, czyli Centrum Kultury Podgórza i Drużyna Wojów Wiślańskich Krak. Jak przypomnieli w środowej informacji, wydarzenie to co roku gromadziło liczną publiczność - podobnie miało być i tym razem, ale z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, zmuszeni są je odwołać.

16:20 Szczepienia na Opolszczyźnie

Według ostatnich danych rządowych w liczącym niespełna milion mieszkańców województwie opolskim zaszczepiono prawie 90 tys. osób.



Największą liczbę szczepień wykonano w Opolu - 25,4 tys. Najmniej w powiecie namysłowskim- 2,8 tys. osób

16:15 Wkrótce rozporządzenie w sprawie unijnego "paszportu" dla zaszczepionych

Już 17 marca Komisja Europejska zamierza przedstawić projekt rozporządzenia w sprawie tak zwanego "zielonego certyfikatu". Ma to byś dokument, który w dobie pandemii koronawirusa umożliwi swobodne podróżowanie - w tym przekraczanie granic - podczas letnich wakacji.



15:17 Minister Niedzielski o chińskiej szczepionce

Nie znam żadnych wyników badań, które dopuszczałyby do obrotu chińską szczepionkę przeciw koronawirusowi, więc na tę chwilę nie rekomenduję jej stosowania - stwierdził na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że nie zapadła żadna decyzja w sprawie ewentualnego zakupu przez Polskę chińskich szczepionek. Zapowiedział z kolei, że w przyszłym miesiącu powinny zacząć się dostawy szczepionek firmy Johnson&Johnson.



15:12 Zmiany w programie szczepień

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że do końca tego lub na początku przyszłego tygodnia zapadnie decyzja o zmianach w programie szczepień. Zmiany te będą miały realny wpływ na zaszczepienia przeciw Covid-19 milionów Polaków. Jednocześnie podtrzymał scenariusz, że "do końca wakacji wszyscy chętni powinni być zaszczepieni".



14:29 UE a chińska szczepionka

Jeżeli jakiś kraj Unii Europejskiej samodzielnie dopuści szczepionki przeciw Covid-19 z Chin czy Rosji, to zrobi to wyłącznie na własną odpowiedzialność - podkreślił rzecznik Komisji Europejskiej Stefan De Keersmaecker. "Tylko o szczepionkach zatwierdzonych przez Europejską Agencję Leków możemy powiedzieć, że są bezpieczne i pewne" - zaznaczył. Rozmówcy korespondentki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borginon w Brukseli mówią tymczasem nieoficjalnie o chińskiej i rosyjskiej dyplomacji szczepionkowej.



14:27 Szczepienia nauczycieli

330 tys. nauczycieli zostało już zaszczepionych przeciw Covid-19, to około 60 proc. - poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szczepienia wśród tej grupy rozpoczęły się 12 lutego. Nauczyciele szczepieni są preparatem firmy AstraZeneca.



13:52 Tureccy naukowcy: Chińska szczepionka mniej skuteczna niż deklarowano

W oparciu o ostateczne wyniki trzeciej fazy badań szczepionka na Covid-19, opracowana przez chińską firmę Sinovac Biotech, ma skuteczność 83,5 proc. - poinformowali tureccy naukowcy. Wstępne ustalenia mówiły o skuteczności 91,25 proc. tego preparatu.



Ostateczny wskaźnik skuteczności szczepionki o nazwie CoronaVac opierał się na 41 przypadkach zakażenia, z których 32 osoby otrzymały placebo - poinformował szef badań fazy III przeprowadzonych w Turcji, Murat Akova.



13:42 Gorlice

Szpital w małopolskich Gorlicach przyjął drugiego pacjenta chorego na Covid-19 ze Słowacji. To 66-letnia kobieta z Bardejowa. Podobnie jak pierwsza pacjentka, została podłączona do respiratora. Jak mówi zastępca dyrektora ds. medycznych Jolanta Malinowska-Pietrachowicz, stan pacjentki pogarsza się.

Na razie szpital nie ma informacji o transporcie kolejnych pacjentów ze Słowacji. W drugim szpitalu w Małopolsce, który także ma przyjmować pacjentów ze Słowacji - w Nowym Targu, nie ma żadnego pacjenta zza naszej południowej granicy. Dyrekcja placówki nie ma też informacji, by jakiś miał tam być przewieziony.

13:19 Niedzielski: Trzecia fala się rozpędza

Trzecia fala epidemii się rozpędza. Na posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego została podjęta decyzja o uruchomieniu szpitali tymczasowych w dziewięciu województwach, m.in. w woj. pomorskim - poinformował w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.



Minister Niedzielski na konferencji prasowej w Gdańsku zwrócił uwagę, że opublikowane dziś wyniki zakażeń pokazują, że "jesteśmy w sytuacji bardzo trudnej". Z danych MZ wynika, że ostatniej doby odnotowano 15,7 tys. zakażeń - to o ponad 3,5 tys. więcej niż tydzień wcześniej.

13:13 Ewa Swoboda ma pozytywny wynik testu na koronawirusa

Ewa Swoboda uzyskała pozytywny wynik szybkiego testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 - powiedziała PAP trenerka zawodniczki Iwona Krupa. Jeszcze dziś zawodniczka przejdzie kolejne badanie PCR. Po nim będzie wiadomo, czy będzie mogła wystąpić w halowych mistrzostwach Europy.



Impreza w Toruniu odbędzie się od 4 do 7 marca. Swoboda ma w swojej ulubionej hali bronić tytułu mistrzyni Europy z Glasgow z 2019 roku.

13:11 Hiszpania

Były król Hiszpanii Juan Carlos Burbon i jego córki, Elena i Cristina, zaszczepili się przeciwko koronawirusowi w Abu Zabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ojciec obecnego hiszpańskiego monarchy, Filipa VI, przebywa tam od sierpnia.



Jak potwierdził wśród najbliższych przyjaciół rodziny królewskiej madrycki dziennik “El Espanol", córki 83-letniego Juana Carlosa, 55-letnia Cristina i 57-letnia Elena, przyjęły szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 podczas swoich ostatnich odwiedzin u ojca.



Gazeta twierdzi, że zarówno Juan Carlos, jaki i jego córki zaszczepiły się produktem chińskiej firmy Sinopharm. Szczepionkę miał im podać były królewski lekarz, który przybył do ZEA z Madrytu.



Według "El Espanol" ojciec Filipa VI po przyjęciu szczepionki źle się czuł przez kolejne dni, a jego stan zdrowia był poważny.

12:45 NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia będzie sprawdzał realną dostępność łóżek dla pacjentów z koronawirusem we wszystkich województwach. Ma to związek z skokowym wzrostem zakażeń oraz sygnałami o braku takich miejsc m.in. w Warszawie i Radomiu.

Po pierwsze, NFZ będzie weryfikował sygnały o karetkach odsyłanych ze szpitali covidowych z powodu braku miejsc. Po drugie, sprawdzi rozbieżność między teorią a praktyką - dlaczego zdarza się, że choć w raportach wojewodów widnieją wolne łóżka, to w samych szpitalach okazuje się, że wszystkie są jednak zajęte.



Kontrole mają jednak przede wszystkim pomóc w sprawdzeniu, gdzie jeszcze - poza Warszawą czy Radomiem - jest duży problem z dostępnością łóżek covidowych i gdzie trzeba zwiększyć ich liczbę.



Wiele wskazuje na to, że to dopiero początek gwałtownych wzrostów zakażeń oraz zapotrzebowania na miejsca szpitalne dla pacjentów z koronawirusem





12:21 Szczepionka

Polska firma biotechnologiczna Mabion podpisała umowę z amerykańskim producentem szczepionek Novavax. Ma otrzymać od Amerykanów technologię i prowadzić testy, w przyszłości zaś produkować substancję czynną preparatu. Akcje firmy Mabion na warszawskiej giełdzie zyskały na wartości prawie połowę.



12:18 Szpitale

Wojskowa służba zdrowia dysponuje ok. 1,5 tys. łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem, jeśli zajdzie taka potrzeba, w każdej chwili możemy zwiększyć liczbę miejsc dla pacjentów covidowych - podkreślił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.



12:08 Japonia

Japoński rząd zamierza zorganizować Igrzyska Olimpijskie w Tokio bez udziału widzów z zagranicy, gdyż obawia się, że mogliby oni roznosić koronawirusa - przekazał portal Mainichi, powołując się na kilka anonimowych źródeł.



12:02 Chińskie szczepionki

Rząd nie mówi jednym głosem na temat ewentualnego sprowadzania do Polski chińskich szczepionek na koronawirusa. Co więcej - w tej sprawie - nie ma porozumienia na linii Mateusz Morawiecki - Adam Niedzielski.



11:33 Słowacja

Pogarsza się sytuacja epidemiczna u naszych południowych sąsiadów. Na Słowacji brakuje miejsc w szpitalach dla chorych na Covid-19, a z powodu sprowadzenia niezatwierdzonej przez Unię Europejską rosyjskiej szczepionki może rozpaść się koalicja rządząca.

11:23 Testy

Przekroczyliśmy pułap 10 mln wykonanych testów od początku epidemii - poinformował na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.



11:00 Szczepionki

Cytat Kwestia ewentualnego zakupu przez Polskę szczepionek przeciw Covid-19 z Chin będzie prowadzona dalej na poziomie rządowym zaznaczył rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

10:30 Sport

Brylujący w tym sezonie rywalizacji w skokach narciarskich Halvor Egner Granerud jest zakażony koronawirusem.



10:15 Holandia

W Bovenkarspel w Holandii doszło do wybuchu w centrum testowania na obecność koronawirusa. Nikt nie został poszkodowany, a policja szuka sprawców. "Ładunek musiał zostać podłożony" - przekazała w krótkim komunikacie.



10:00 Dzienny raport Ministerstwa Zdrowia

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 15 591 osób - przekazało Ministerstwo Zdrowia. To o 2,1 tys. więcej niż tydzień temu i o 3,3 tys. więcej niż dwa tygodnie temu.

Resort poinformował, że 1583 zakażonych osób jest pod respiratorem.

09:17 Jerzy Limon nie żyje

Nie żyje profesor Jerzy Limon, teatrolog, twórca i dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Zmarł w szpitalu, gdzie leczony był w związku z Covid-19.



08:50 Nowe dane

Mamy 15 698 nowych zakażeń koronawirusem. To dane bardzo niepokojące: tak wysokiego dziennego bilansu nowych infekcji SARS-CoV-2 nie zanotowaliśmy od końca listopada. Ponadto z danych resortu zdrowia wynika, że minionej doby zmarło w Polsce 309 chorych na Covid-19.



08:21 Tajwan

Cytat Na Tajwan przyleciała pierwsza, licząca 117 tys. dawek transza szczepionek firmy AstraZeneca przeciw Covid-19 z globalnego programu COVAX przekazał na konferencji prasowej minister zdrowia i opieki społecznej Chen Shih-chung.

07:45 Nowe zalecenia WHO

Według nowych zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia działająca przeciwzapalnie hydroksychlorochina nie powinna być stosowana w prewencji zakażeń SARS-CoV-2 u osób, które nie mają Covid-19.



Na podstawie wyników sześciu badań z udziałem ponad 6 tys. ochotników ze stwierdzoną ekspozycją na SARS-CoV-2 i bez niej specjaliści stwierdzili, że prewencyjne stosowanie wymienionego leku jest nieuzasadnione. Zalecenie dotyczy wszystkich, którzy nie mają Covid-19, niezależnie od ich kontaktów z osobami zakażonymi.

Wysokiej jakości badania wskazały, że przyjmowanie tej substancji nie wpływa na liczbę zgonów ani hospitalizacji.



Jednocześnie dowody o umiarkowanej pewności sugerują, że hydroksychlorochina nie wpływa na laboratoryjne potwierdzone zakażenia, a do tego, prawdopodobnie nasila ryzyko niepożądanych reakcji.

07:42 Bunt lekarzy

Samorząd lekarski stanął okoniem i nie zamierza bezkrytycznie dopuszczać do pracy w Polsce medyków spoza Unii Europejskiej. Resort zdrowia zdecydował się więc skierować sprawę do Sądu Najwyższego - donosi "Dziennik Gazeta Prawna".



07:35 Polska szczepionka

Na 100 proc. rodzimy preparat nie ma szans. Jego wdrożenie to koszt nawet kilkuset milionów złotych, a na rynku pojawiłby się i tak za późno - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".



07:25 Badania

Dwie trzecie hospitalizacji na Covid-19 występuje u pacjentów cierpiących na co najmniej jedną z czterech chorób przewlekłych: otyłość, nadciśnienie, cukrzycę lub niewydolność serca - informują naukowcy z USA na łamach pisma “Journal of the American Heart Association" (JAHA).



07:00 Covid-19 a choroby towarzyszące

Dwie trzecie hospitalizacji na Covid-19 występuje u pacjentów cierpiących na co najmniej jedną z czterech chorób przewlekłych: otyłość, nadciśnienie, cukrzycę lub niewydolność serca - informują naukowcy z USA na łamach pisma “Journal of the American Heart Association" (JAHA).



Naukowcy z Tufts University w Medford (Massachusetts, USA) wyliczyli, że wśród niemal 907 tysięcy pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 w USA do 18 listopada 2020 r. 30 proc. stanowiły osoby z otyłością, 26 proc. z nadciśnieniem, 21 proc. - z cukrzycą, a 12 proc. z niewydolnością serca.

06:57 Rok pracy zdalnej

Mija rok pracy zdalnej. Pracownicy są coraz częściej zmęczeni wykonywaniem obowiązków zawodowych z domu i oczekują modelu hybrydowego. Pracodawcy mają problem z wdrażaniem nowych pracowników i motywacją załogi. Mimo wzrostu liczby pracowników zdalnych, nie jest to zjawisko powszechne.





06:50 Maseczki

Maseczki medyczne i filtrujące muszą spełniać odpowiednie wymogi norm europejskich. Powinny być opatrzone znakiem CE w ściśle określonych proporcjach, a te filtrujące przy tym oznaczeniu muszą posiadać dodatkowo m.in. numer jednostki notyfikowanej, która bierze udział w ocenie wyrobu, dokumentacji i nadzorze.



Wcześniej producenci tych wyrobów muszą wykonać badania laboratoryjne, które weryfikują, czy wyroby spełniają odpowiednie normy.

Konsultant krajowa w zakresie epidemiologii prof. Renata Rutkiewicz pokazuje, jak prawidłowo nosić maskę FFP2. Zobaczcie to na filmie.

Prawidłowe zakładanie maseczki Marcin Czarnobilski / Twoje Zdrowie

06:47 Badania

Naukowcy odkryli jeden z powodów, dla których SARS-CoV-2, wirus wywołujący Covid-19, jest o wiele bardziej zaraźliwy niż SARS- CoV-1, który spowodował epidemię SARS w 2003 roku. Poinformowali o tym na corocznej konferencji międzynarodowego towarzystwa naukowego Biophysical Society.



Przeprowadzone przez nich badanie wykazało, że obecne na powierzchni obu koronawirusów białka spike (białka kolca) mogą przesuwać się między pozycją "aktywną" i "nieaktywną". I to właśnie te ruchy molekularne mogą sprawiać, że wirus wywołujący Covid-19 jest zdecydowanie bardziej zaraźliwy niż SARS-CoV-1, a epidemia, którą spowodował, jest dużo bardziej niszczycielska.

06:30 Włochy

W Rzymie i całym stołecznym regionie Lacjum jako pierwszym we Włoszech szczepienia przeciwko koronawirusowi mogą być prowadzone od kwietnia także w aptekach- poinformował o tym dziennik "Il Messaggero". To efekt wstępnego porozumienia regionu z 1500 aptekami.

06:10 Rok pandemii

Sukces wiosną, porażka jesienią - tak rok pandemii w naszym kraju podsumowują naukowcy z Akademii Leona Koźmińskiego, University of Bath, London School of Hygiene and Tropical Medicine i Europejskiego Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych w Kaliszu.



05:40 Brazylia

Senat Brazylii przyjął ustawę, która pozwoli przyspieszyć zakupy szczepionek na potrzeby programu szczepień Covid-19 w kraju, ustawa czeka na podpis prezydenta Jair Bolsonaro.



Przyjęta przez Senat ustawa zezwala na awaryjne użycie szczepionek, które już zostały zatwierdzone przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Kanadę, Japonię, Chiny, Koreę Południową, Rosję i Argentynę.

Brazylia zarejestrowała we wtorek rekord pod względem liczby zgonów z powodu Covid-19 w ciągu jednego dnia, podczas doby zmarło 1 641 osób - poinformowało ministerstwa zdrowia. To przewyższa poprzedni jednodniowy rekord 1 595 zgonów z powodu Covid-19 zarejestrowany pod koniec lipca 2020 r.



05:15 USA

Prezydent Joe Biden powiedział, że Stany Zjednoczone do końca maja będą miały wystarczającą liczbę szczepionek, by zaszczepić wszystkich dorosłych Amerykanów. To o dwa miesiące szybciej od dotychczasowych planów.

05:10 Relacja

