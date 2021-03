Polska firma biotechnologiczna Mabion podpisała umowę z amerykańskim producentem szczepionek Novavax. Ma otrzymać od Amerykanów technologię i prowadzić testy, w przyszłości zaś produkować substancję czynną preparatu. Akcje firmy Mabion na warszawskiej giełdzie zyskały na wartości prawie połowę.

Mabion ma umowę z Novavax na transfer technologii dot. produkcji szczepionki przeciw Covid-19 / AA/ABACA / PAP/EPA

Amerykańska firma Novavax dopiero kończy testy swojej szczepionki. Wyniki są bardzo obiecujące, bo wskazują na 90% skuteczności, a ten preparat bazuje na tradycyjnej technologii, nie jest zatem oparty o technologie mRNA, jak środki Pfizera czy Moderny, dzięki czemu powoduje mniej efektów ubocznych.

Ponadto, jak podaje Novavax, testy wskazują, że ta szczepionka ma wyjątkowo wysoką skuteczność w budowaniu odporności na mutacje koronawirusa. W przypadku brytyjskiej mutacji to 85%, a południowoafrykańskiej jest zbliżona do skuteczności dotyczącej głównej, oryginalnej wersji patogenu.

Testy osiągnęły już trzecią fazę, a Unia Europejska na bieżąco śledzi te prace, tak by móc przyspieszyć potem wydanie zgody na dopuszczenie preparatu do użycia na terenie krajów Unii. Bruksela już zamówiła ten środek. Do Polski ma trafić 8 mln dawek.

Kiedy ruszy produkcja w Polsce?

Umowa między Novavax i firmą Mabion to porozumienie ramowe. Oznacza to, że dokument nie jest na razie wiążący. W myśl umowy do Polski ma trafić technologia, a w tutejszych zakładach miałaby potem powstawać substancja czynna preparatu.

Finansowe wsparcie dla uruchomienia produkcji ma zapewnić Polski Fundusz Rozwoju, który obiecał Mabionowi 40 mln złotych. "Jesteśmy przekonani, że ta inwestycja zwiększa pewność dostaw szczepionek do Polski firmy Novavax w tym roku i w ten sposób będzie też zwiększała bezpieczeństwo całego programu szczepień" - powiedział szef Polskiego Funduszu Rozwoju.

Jak wskazał Paweł Borys, kwota finansowania, którą w tej chwili spółka pozyska, przeznaczona jest na podwojenie mocy produkcyjnych. Wyjaśnił, że obecnie firma dysponuje dwoma reaktorami, które mogą być wykorzystywane do produkcji szczepionek.

Premier Mateusz Morawiecki napisał na Facebooku, że "już w tym kwartale ruszy niezbędna produkcja testowa, która rozpocznie proces transferu technologii do Polski".

Prezes Mabionu dr Maciej Wieczorek powiedział z kolei, że jeśli szczepionka Novavax zostanie dopuszczona do obrotu na terenie UE, "w Polsce mogłaby być dostępna praktycznie następnego dnia po dacie dopuszczenia do obrotu".

Zastrzegł, że jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, gdzie trafią szczepionki wyprodukowane przez jego firmę. "Jeżeli skutecznie wytworzymy szczepionki, staniemy się kluczowym dostawcą, staniemy się jednym z istotnych elementów dostarczania tej szczepionki na różne rynki" - stwierdził. Dodał, że trudno dzisiaj określić, "czy i w jakim zakresie będziemy dostarczać szczepionkę wytwarzaną u nas dla Polski".

Mabion jest firmą biotechnologiczną, utworzoną m.in. przez doświadczony w produkcji szczepionek Instytut Biotechnologii Biomed z Krakowa.

Novavax z centralą w stanie Maryland to producent szeregu szczepionek. W ostatnich latach jej prace nad szczepionkami zostały zasilone sumą około pół miliarda dolarów przez fundację Gatesów, rządy kilku krajów oraz Światowe Forum Ekonomiczne.