​Prezydent USA Donald Trump poinformował w czwartek, że zawieszenie broni między Izraelem i Libanem będzie przedłużone o trzy tygodnie. Przekazał, że tego dnia spotkał się z przedstawicielami Izraela i Libanu w Gabinecie Owalnym.

Nalot na Liban - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bądź na bieżąco. Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

"USA będą współpracować z Libanem, by pomóc mu w obronie przed Hezbollahem. Zawieszenie broni między Izraelem i Libanem będzie przedłużone o TRZY TYGODNIE" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Dodał, że liczy na to, że w najbliższej przyszłości będzie gościć premiera Izraela Benjamina Netanjahu i prezydenta Libanu Josepha Aouna.

16 kwietnia USA ogłosiły 10-dniowy rozejm w wojnie w Libanie, gdzie Izrael od początku marca walczył ze wspieranym przez Iran Hezbollahem, ugrupowaniem pozostającym poza kontrolą rządu w Bejrucie.

Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych informowali, że ich celem jest doprowadzenie do trwałego pokoju między państwami. Izrael dąży przede wszystkim do rozbrojenia Hezbollahu.