Polka ​Jowita Wrzesień wywalczyła w Tiranie srebrny medal zapaśniczych mistrzostw Europy w wadze 59 kg. Pojedynek o brąz w kategorii 50 kg przegrała Agata Gołuchowska-Walerzak. Do finałów awansowały dwie inne Polki, a dwie kolejne powalczą o brązowe medale.

Polka wywalczyła srebrny medal w mistrzostwach Europy w zapasach

Występująca na co dzień w klubie MOS CSiR Dąbrowa Górnicza, Wrzesień uległa w finale 4:8 Ukraince Mariji Wynnyk. Z kolei lepszą od Gołuchowskiej-Walerzak (LKS Dąb Brzeźnica) okazała się Rumunka Emilia Vuc, wygrywając 11:8. Polka sklasyfikowana została w tej sytuacji na piątym miejscu.

Udany dzień Polek na mistrzostwach Europy w Tiranie

To był udany dzień dla Biało-Czerwonych. Największy sukces zanotowała Wrzesień. Zanim odebrała srebrny medal zwyciężyła Annę Tielieginę (Litwa) 5:0, Norweżkę Othelie Hoeie 7:5 oraz Swietłanę Lipatawę (sportowiec neutralny) 4:2. Do pełni szczęścia zabrakło wygranej w finale, który zdominowała Wynnyk.

Do finału awansowały także Magdalena Głodek-Liszewska (KS Bloczek Team Pelplin) w wadze 57 kg oraz Wiktoria Chołuj (AKS Białogard) w 72 kg. Ta pierwsza rozpoczęła zmagania kładąc na łopatki Felicitas Domajewę (Norwegia) przy stanie 8:1.

W 1/4 finału Polka nie dała szans Ukraince Sołomyji Wynnyk, kładąc ją na łopatki prowadząc 6:0. W półfinale jej wyższość musiała uznać Szwedka Evelina Hulthen przy remisie 3:3.

Z kolei Chołuj zwyciężyła Karolinę Pok (Węgry) 7:1, a w półfinale pokonała Turczynkę Buse Cavusoglu Tosun 8:2, rewanżując się za porażkę w igrzyskach w Paryżu w 2024 roku. O brązowe medale powalczą: Roksana Zasina (ZTA Zgierz) w wadze 53 kg oraz Natalia Kubaty(ZKS Slavia Ruda Śląska) w 65 kg.

Zasina pokonała Beatrice Ionelę Ferent (Rumunia) 8:5, a w 1/2 finału przegrała z Maria Prevolaraki (Grecja), tracąc decydujący punkt w końcówce pojedynku.

Kubaty wygrała z Agnes Nygren (Szwecja) przy remisie 4:4, a w półfinale uległa Ukraince Irynie Koliadenko 0:11.

