​Gwałtowny manewr, jaki wykonał 67-letni mężczyzna na osiedlu Budzówka w małopolskim Kościelisku, prawdopodobnie doprowadził do tego, że quad, którym kierował wywrócił się. Na miejscu lądował LPR, który przetransportował poszkodowanego mężczyznę do szpitala. Okoliczności tego groźnego zdarzenia bada zakopiańska policja.

Policja bada okoliczności wypadku / KPP Zakopane / Policja

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

Do zdarzenia doszło rano przed godz. 7 w miejscowości Kościelisko na osiedlu Budzówka. Policjanci ustalili, że nadmierna prędkość i gwałtowny manewr skrętu quadem doprowadził do wypadku. Maszyna w efekcie się wywróciła.

Kierujący quadem, 67-letni mężczyzna, doznał w efekcie poważnych obrażeń bezpośrednio zagrażające jego życiu. Na miejscu wypadku interweniowały służby medyczne.

Wiadomo, że ciężko ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak informuje policja, mundurowi przeprowadzili oględziny miejsca wypadku, a pojazd typu quad zabezpieczyli do dalszych badań i oględzin.

Ustalono, że pojazd nie przeszedł wymaganych badań technicznych, nie został także zarejestrowany jak również nie posiadał wymaganego ubezpieczenia.

Policja wszczęła dochodzenie w sprawie tego wypadku.