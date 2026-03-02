Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył w poniedziałek w rozmowie z dziennikiem "New York Post" wysłania do Iranu amerykańskich sił lądowych, "jeśli będzie to konieczne". Wcześniej oświadczył, że "duża fala ataków na Iran jeszcze nawet się nie zaczęła". Pływający pod banderą USA tankowiec produktowy Stena Imperativ został uszkodzony po uderzeniach z powietrza, gdy cumował w Zatoce Perskiej. Irańskie media państwowe podały, że Mansure Chożaste, żona nieżyjącego przywódcy duchowego i politycznego Iranu ajatollaha Chameneia, zmarła na skutek doznanych obrażeń. Najnowsze informacje śledzimy dla was w tej relacji!

Amerykańscy żołnierze podczas ćwiczeń. / NARONG SANGNAK / PAP/EPA

17:40

Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył w poniedziałek w rozmowie z dziennikiem "New York Post" wysłania do Iranu amerykańskich sił lądowych, "jeśli będzie to konieczne".

Nie wzdrygam się, jeśli chodzi o wysłanie sił lądowych. Każdy prezydent mówi: "Żadnych żołnierzy na miejscu nie będzie". Nie mówię tego - oznajmił przywódca USA. Dodał, że bierze pod uwagę wysłanie żołnierzy "jeśli będą niezbędni".

Trump powiedział też, że nie niepokoi go możliwość sięgnięcia przez Iran po terroryzm w odwecie na ataki. Wyeliminujemy to. Nieważne. Tak jak jest ze wszystkim innym, wyeliminujemy to - zapewnił.

Przekazał, że podjął ostateczną decyzję o zaatakowaniu Iranu po czwartkowych rozmowach amerykańsko-irańskich w Genewie.

17:38

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że w obliczu konfliktu w regionie Bliskiego Wschodu Polska nie może zostawić Polaków samych w rejonie Zatoki Perskiej.

Ja podejmuję wysiłki w tym kierunku i tego żądam od rządu - powiedział. Dodał, że w tej sytuacji efektywnością powinno wykazać się MSZ.

17:36

Ministerstwo obrony Kataru poinformowało w poniedziałek, że wojsko tego kraju zestrzeliło dwa irańskie bombowce Su-24, siedem rakiet balistycznych i pięć dronów.

Katarskie MSZ przekazało później, że irańskie uderzenia były wymierzone w cele cywilne, w tym międzynarodowe lotnisko w Dosze.

Katar jest jednym z państw atakowanych od soboty przez Iran w odpowiedzi na izraelsko-amerykańską agresję na Teheran.

17:35

Itaka stara się jak najszybciej sprowadzić do Polski swoich klientów, którzy nie mogą wrócić zaplanowanymi lotami ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie - poinformował w przesłanym PAP oświadczeniu wiceprezes biura Piotr Henicz. Dodał, że wszyscy mają zapewnione zakwaterowanie i ubezpieczenie.

"(...) jesteśmy w trakcie rozmów z liniami lotniczymi, aby w miarę możliwości jak najszybciej, bezpiecznie sprowadzić naszych klientów do Polski, co oczywiście zależy od dostępności samolotów oraz przestrzeni powietrznej. W rejonie Bliskiego Wschodu mamy klientów wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Dubaj, Abu Dhabi) oraz w Katarze (Doha). Wszyscy mają zapewnione zakwaterowanie w hotelach i przedłużone ubezpieczenie. Na miejscu są nasi rezydenci i piloci, którzy udzielają bieżącego wsparcia i informacji" - przekazał w przesłanym PAP stanowisku wiceprezes Itaka Holdings Piotr Henicz.

Dodał, że z trudnościami muszą się również liczyć osoby wracające z dalszych destynacji, w tym z Bali, Indii i Nowej Zelandii, korzystający z hubów przesiadkowych w Dosze i Dubaju. "Oni również są pod naszą opieką. Zapewniono im zakwaterowanie i przedłużenie ubezpieczenia" - czytamy w komunikacie.

17:03

Z bazy w brytyjskim Lakenheath wyleciało w poniedziałek w stronę Iranu kolejnych sześć samolotów F-15E Strike Eagle, wspieranych przez tankowce KC-135 i KC-46.

Oznacza to znaczące wzmocnienie amerykańskich sił powietrznych na Bliskim Wschodzie - wynika z obserwacji ItaMilRadar, włoskiego portalu śledzącego ruch samolotów nad Morzem Śródziemnym.

16:55

Rzecznik cypryjskiego rządu Konstantinos Letymbiotis potwierdził w poniedziałek, że to baza brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych (RAF) na Cyprze była celem ataku irańskiego drona, a nie inne obiekty na wyspie.

"W obydwu incydentach chodziło o brytyjskie bazy w Akrotiri" - poinformował Letymbiotis.

16:20

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w poniedziałek, że duża fala ataków na Iran jeszcze nawet się nie zaczęła i wkrótce nadejdzie - podała stacja CNN.

Spuszczamy im łomot. Myślę, że idzie bardzo dobrze - powiedział Trump w wywiadzie telefonicznym z CNN.

Jeszcze nawet nie zaczęliśmy silnie ich atakować, dużej fali jeszcze nie było. Duża wkrótce nadejdzie - oznajmił.

16:12

Axios: bombowce B-1 w nocy zaatakowały punkty dowodzenia w Iranie.

Amerykańskie bombowce strategiczne B-1 przeprowadziły w nocy z niedzieli na poniedziałek ataki na naziemne stanowiska rakiet balistycznych i punkty dowodzenia w Iranie - podał serwis Axios, powołując się na przedstawiciela władz USA.

Jak napisał portal Times of Israel, trzy bombowce B-1 bez międzylądowania przyleciały z USA do Iranu, by przeprowadzić uderzenia.

Dzień wcześniej Dowództwo Centralne USA przekazało, że amerykańskie bombowce B-2, wyposażone w 900-kilogramowe bomby, nocą z soboty na niedzielę zaatakowały obiekty związane z irańskim programem rakietowym.

Bombowce B-2 były również wykorzystywane przez Amerykanów podczas ubiegłorocznej operacji wymierzonej w irańskie instalacje nuklearne. (PAP)

16:10

Emirackie linie lotnicze Etihad i Emirates ogłosiły, że w poniedziałek wieczorem wznowią w ograniczonym zakresie loty, wstrzymane z powodu wojny, która wybuchła w sobotę na Bliskim Wschodzie. Wznowienie ograniczonego ruchu potwierdził emiracki urząd lotnictwa cywilnego.

15:55

Wysocy rangą amerykańscy wojskowi i przedstawiciele administracji prezydenta Donalda Trumpa alarmują, że zasoby systemów obrony powietrznej Stanów Zjednoczonych kurczą się w niepokojącym tempie.

W obliczu eskalującego konfliktu na Bliskim Wschodzie, obawy o bezpieczeństwo amerykańskich żołnierzy i skuteczność operacji wojskowych stają się coraz bardziej realne.

15:38

Minister obrony Estonii Hanno Pevkur przebywał w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na rodzinnych wakacjach, gdy w regionie wybuchła wojna między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem - potwierdził w poniedziałek szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna.

Dziennik "Postimees" podał, że Pevkur przybył do Dubaju w piątek.

Minister został skrytykowany w mediach za udanie się w prywatną podróż na Bliski Wschód w okresie wysoce niestabilnej sytuacji w regionie i mimo wydanych ostrzeżeń o zagrożeniu. Jestem jak każdy. Jeśli ktoś kupuje bilety lotnicze z wielomiesięcznym wyprzedzeniem i rezerwuje hotel, a w tym czasie nic nie wskazuje na jakiekolwiek problemy, to nikt nie chce stracić wydanych pieniędzy - odparł.

15:32

Słowacja rozpocznie we wtorek loty ewakuacyjne na Bliski Wschód. Pierwszy samolot, który zabierze obywateli Słowacji, wystartuje z Bratysławy we wtorek rano do Ammanu w Jordanii. W środę słowacki samolot rządowy poleci ponownie do Ammanu, a w czwartek do Maskatu w Omanie. Według premiera Roberta Ficy w rejon Bliskiego Wschodu mogą być wysyłane kolejne samoloty, jeżeli obywatele słowaccy wyrażą takie zainteresowanie.

Przewodniczący parlamentu Richard Raszi powiedział agencji TASR, że w Dubaju jest ponad 2500 obywateli Słowacji.

15:02

Co najmniej 4,2 tys. Szwedów utknęło na Bliskim Wschodzie - poinformowało w poniedziałek MSZ Szwecji, przyznając, że nie ma możliwości zorganizowania im powrotu. Według mediów wielu turystów próbuje opuścić region przez działające lotnisko w Omanie.

Z relacji przebywającego w Omanie szwedzkiego turysty, cytowanego przez gazetę "Aftonbladet", wynika, że wiele osób próbujących wydostać się z Bliskiego Wschodu przybyło drogą lądową z ZEA do Maskatu, stolicy Omanu. Lotnisko w tym kraju pozostaje otwarte, choć anulowano część lotów. Szwed, któremu udało się kupić bilet do Stambułu, relacjonuje, że początkowo puste hotele w Maskacie szybko stały się przepełnione.

14:56

Pływający pod banderą USA tankowiec produktowy Stena Imperative został uszkodzony po uderzeniach z powietrza, gdy cumował w Zatoce Perskiej - poinformowali w poniedziałek jego właściciel Stena Bulk i amerykański operator Crowley.

Stena Imperative to tankowiec chemiczny i produktowy zbudowany w 2016 roku.

Wcześniej inny tankowiec Mkd Vyom, pływający pod banderą Wysp Marshalla, został zaatakowany w Zatoce Omańskiej przez łódź wypełnioną materiałami wybuchowymi - podało Centrum Bezpieczeństwa Morskiego w Omanie. Zginął członek załogi. Atak spowodował pożar i eksplozję w maszynowni.

W sobotę siły USA i Izraela zaatakowały Iran, który odpowiada działaniami odwetowymi w wielu krajach Zatoki Perskiej. Dzień później agencja Reutera poinformowała, że co najmniej trzy tankowce zostały uszkodzone w rejonie Zatoki Perskiej po rozpoczęciu uderzeń odwetowych przez siły irańskie.