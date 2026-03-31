W Bagdadzie doszło do porwania amerykańskiej dziennikarki – poinformowało irackie MSW, na które powołuje się agencja Reutera.

Według doniesień medialnych, uprowadzoną jest Shelly Kittleson - reporterka specjalizująca się w tematyce Bliskiego Wschodu, współpracująca m.in. z Politico, BBC oraz "Foreign Policy". Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących okoliczności porwania.

Irackie władze zapewniają, że priorytetem jest szybkie i bezpieczne uwolnienie dziennikarki.

Jak na razie w związku ze sprawą zatrzymano jedną osobę. Służby prowadzą intensywne działania mające na celu uwolnienie kobiety.

Analityk CNN i ośrodka Atlantic Council Alex Plitsas poinformował, że Kittleson mogła zostać wzięta za zakładniczkę przez Kataib Hezbollah. To proirańska grupa paramilitarna w Iraku.

"Mogę potwierdzić, że moja przyjaciółka Shelly Kittleson została uprowadzona i mogła zostać wzięta za zakładniczkę w Bagdadzie przez Kataib Hezbollah. Nie wiadomo, gdzie jest, ani w jakim jest stanie. Jestem jej wyznaczoną osobą kontaktową w USA" - napisał analityk w serwisie X.