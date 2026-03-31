Departament Skarbu USA ogłosił 31 marca zniesienie sankcji na trzy rosyjskie statki towarowe. Jedna z jednostek brała udział w nielegalnym wywozie ukraińskiego zboża z tymczasowo okupowanych terenów Ukrainy. Na jaw wychodzą nowe, interesujące fakty.

USA znosi sankcje z rosyjskiego statku zajmującego się kontrabandą ukraińskiego węgla i zboża z okupowanych terytoriów, powiązanego z rodziną Aliny Kabajewej / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Stany Zjednoczone zdejmują sankcje z trzech kontenerowców pływających pod rosyjską banderą. Dotyczy to jednostek "FESCO Moneron", "FESCO Magadan" oraz "SV Nikolay" - podaje korespodent RMF FM z USA Paweł Żuchowski.

Statki te były wcześniej objęte sankcjami w ramach działań przeciwko rosyjskim instytucjom finansowym, takim jak Promsvyazbank i Alfa-Bank.

Po zniesieniu sankcji statki odzyskają dostęp do portów, ubezpieczeń, transakcji finansowych i międzynarodowych usług morskich, które wcześniej były ograniczone na mocy sankcji USA.

Takie działania "nie świadczą o szerszej zmianie w polityce USA wobec Rosji" - przekazał rzecznik Departamentu Skarbu USA dziennikowi "Kyiv Independent".

Decyzja o zniesieniu sankcji pojawia się jednak w momencie, gdy Ukraina apeluje do społeczności międzynarodowej o zaostrzenie sankcji wobec Rosji.

"Dzisiejsze usunięcia przeprowadzono w ramach normalnych działań biznesowych, w ramach dochodzenia OFAC i na podstawie szczegółowej analizy" - powiedział rzecznik Departamentu Skarbu. OFAC (Office of Foreign Assets Control) to Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych działające w ramach Departamentu Skarbu USA. Odpowiada za administrowanie i egzekwowanie ekonomicznych sankcji USA.

"SV Nikolay" powiązany z rodziną przyjaciółki Putina

"FESCO" Magadan", "FESCO Moneron" oraz "SV Nikolay": dwa pierwsze były wcześniej objęte sankcjami w ramach ograniczeń nałożonych na Promsvyazbank, który wspiera rosyjskie ministerstwo obrony. Obecnie statki te należą do firmy związanej z operatorem logistycznym FESCO.

Statek "Sv Nikolay" był wcześniej objęty sankcjami z powodu powiązań z bankiem "Alfa". Obecnie należy do rosyjskiej firmy "Riversi Plus". W 2022 roku śledztwa Reuters i PBS ujawniły, że statek ten przewoził ukraińskie zboże z Sewastopola do Turcji, fałszywie deklarując port wyjściowy jako port Kaukaz. "SV Nikolay" przewoził także koks metalurgiczny z okupowanego Mariupola do Algierii.

"Formalnie dostawa jest rejestrowana jako ładunek z Temryuku (Kraj Krasnodarski) do Turcji" - podaje serwis "Ważne historie".

W 2024 roku "Ważne historie" ujawniły, że firmą Green Rabbit, która dostarczała metalurgiczny koks z Donbasu, kieruje Muslim Temerkajew. Jest on doradcą Marata Kabajewa, ojca Aliny Kabajewej, co wskazuje na powiązania z rodziną prezydenta Rosji, Władimira Putina.

Prezydent Władimir Putin i rosyjska gimnastyczka Alina Kabajewa / PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/ITAR-TASS POOL / PAP/EPA

Alina Kabajewa jest uznawana za nieformalną, wieloletnią partnerkę Putina, choć nie brakuje również podejrzeń, że para może być po ślubie. Była gimnastyczka, uznana za legendę sportu w Rosji, jest także prawdopodobną matką kilkorga dzieci rosyjskiego prezydenta. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 roku, Alina Kabajewa została objęta sankcjami przez USA, Wielką Brytanię oraz Unię Europejską. Zachodnie rządy argumentują, że jako osoba blisko związana z Putinem, czerpie bezpośrednie korzyści z funkcjowania reżimu i wspierania działań wojennych.

Kreml nigdy nie potwierdził informacji, a sama Kabajewa rzadko pojawia się publicznie i niemal nigdy nie mówi o swoim życiu prywatnym.