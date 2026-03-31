Departament Skarbu USA ogłosił 31 marca zniesienie sankcji na trzy rosyjskie statki towarowe. Jedna z jednostek brała udział w nielegalnym wywozie ukraińskiego zboża z tymczasowo okupowanych terenów Ukrainy. Na jaw wychodzą nowe, interesujące fakty.
Stany Zjednoczone zdejmują sankcje z trzech kontenerowców pływających pod rosyjską banderą. Dotyczy to jednostek "FESCO Moneron", "FESCO Magadan" oraz "SV Nikolay" - podaje korespodent RMF FM z USA Paweł Żuchowski.
Statki te były wcześniej objęte sankcjami w ramach działań przeciwko rosyjskim instytucjom finansowym, takim jak Promsvyazbank i Alfa-Bank.
Po zniesieniu sankcji statki odzyskają dostęp do portów, ubezpieczeń, transakcji finansowych i międzynarodowych usług morskich, które wcześniej były ograniczone na mocy sankcji USA.
Takie działania "nie świadczą o szerszej zmianie w polityce USA wobec Rosji" - przekazał rzecznik Departamentu Skarbu USA dziennikowi "Kyiv Independent".
Decyzja o zniesieniu sankcji pojawia się jednak w momencie, gdy Ukraina apeluje do społeczności międzynarodowej o zaostrzenie sankcji wobec Rosji.
"Dzisiejsze usunięcia przeprowadzono w ramach normalnych działań biznesowych, w ramach dochodzenia OFAC i na podstawie szczegółowej analizy" - powiedział rzecznik Departamentu Skarbu. OFAC (Office of Foreign Assets Control) to Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych działające w ramach Departamentu Skarbu USA. Odpowiada za administrowanie i egzekwowanie ekonomicznych sankcji USA.
"FESCO" Magadan", "FESCO Moneron" oraz "SV Nikolay": dwa pierwsze były wcześniej objęte sankcjami w ramach ograniczeń nałożonych na Promsvyazbank, który wspiera rosyjskie ministerstwo obrony. Obecnie statki te należą do firmy związanej z operatorem logistycznym FESCO.
Statek "Sv Nikolay" był wcześniej objęty sankcjami z powodu powiązań z bankiem "Alfa". Obecnie należy do rosyjskiej firmy "Riversi Plus". W 2022 roku śledztwa Reuters i PBS ujawniły, że statek ten przewoził ukraińskie zboże z Sewastopola do Turcji, fałszywie deklarując port wyjściowy jako port Kaukaz. "SV Nikolay" przewoził także koks metalurgiczny z okupowanego Mariupola do Algierii.
"Formalnie dostawa jest rejestrowana jako ładunek z Temryuku (Kraj Krasnodarski) do Turcji" - podaje serwis "Ważne historie".
W 2024 roku "Ważne historie" ujawniły, że firmą Green Rabbit, która dostarczała metalurgiczny koks z Donbasu, kieruje Muslim Temerkajew. Jest on doradcą Marata Kabajewa, ojca Aliny Kabajewej, co wskazuje na powiązania z rodziną prezydenta Rosji, Władimira Putina.
Alina Kabajewa jest uznawana za nieformalną, wieloletnią partnerkę Putina, choć nie brakuje również podejrzeń, że para może być po ślubie. Była gimnastyczka, uznana za legendę sportu w Rosji, jest także prawdopodobną matką kilkorga dzieci rosyjskiego prezydenta. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 roku, Alina Kabajewa została objęta sankcjami przez USA, Wielką Brytanię oraz Unię Europejską. Zachodnie rządy argumentują, że jako osoba blisko związana z Putinem, czerpie bezpośrednie korzyści z funkcjowania reżimu i wspierania działań wojennych.
Kreml nigdy nie potwierdził informacji, a sama Kabajewa rzadko pojawia się publicznie i niemal nigdy nie mówi o swoim życiu prywatnym.