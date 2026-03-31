Od 1 kwietnia 2026 roku kierowcy korzystający z autostrady A4 na odcinku Katowice-Kraków będą musieli zapłacić więcej za przejazd. Nowe stawki, zatwierdzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zarządca A4, firma Stalexport, tłumaczy rosnącymi kosztami utrzymania infrastruktury oraz koniecznością realizacji inwestycji przed końcem umowy koncesyjnej, która wygasa w marcu 2027 roku.

A4 w okolicach Krakowa

Od środy 1 kwietnia opłata dla samochodów osobowych wrośnie z 17 do 18 zł za każdą bramkę. Oznacza to, że pokonanie drogi z Krakowa do Katowic (lub w druga stronę) podrożeje z 34 zł do 36 zł,

W przypadku pojazdów ciężarowych kategorii 2-5, koszt przejazdu przez jedną bramkę wzrośnie do 55 zł, co daje 110 zł za całą trasę.

Podwyżki są tłumaczone przez zarządcę drogi, spółkę Stalexport Autostrada Małopolska, koniecznością pokrycia rosnących kosztów budowlanych i materiałowych oraz utrzymania odpowiedniego standardu drogi.

Kierowcy jednak często wyrażają frustrację z powodu licznych remontów i zwężeń, które utrudniają płynną jazdę na tym odcinku.

Jest też dobra informacja dla kierowców. Po wygaśnięciu umowy koncesyjnej w 2027 roku, zarządzanie autostradą przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a przejazd ma stać się bezpłatny.



