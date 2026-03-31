Jan Urban ogłosił skład na dzisiejsze spotkanie ze Szwecją. Stawka tego meczu jest ogromna – awans na mistrzostwa świata w piłce nożnej w Ameryce Północnej, a także przełamanie klątwy szwedzkiej ziemi. Polska reprezentacja nie wygrała w tym kraju od 1930 roku.
Już dziś o godz. 20:45 w Sztokholmie odbędzie się mecz barażowy Polska - Szwecja. To już ostatni krok na drodze Biało-Czerwonych do awansu na tegoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku.
Polska reprezentacja wystąpi przeciwko Szwecji w składzie: Grabara, Cash, Wiśniewski, Bednarek, Świderski, Lewandowski, Zieliński, Kamiński, Kiwior, Szymański i Zalewski.