Warto zaznaczyć, że reprezentacja Szwecji przystąpi do finału baraży osłabiona. Selekcjoner Graham Potter nie może skorzystać z kilku kluczowych zawodników. Z powodu kontuzji zabraknie takich piłkarzy jak Alexander Isak, Dejan Kulusevski czy Isak Hien, który doznał urazu w meczu z Ukrainą.

Stawka jest podwójna

Jeżeli kadra Jana Urbana wygra dziś ze Szwecją nie tylko awansuje na mundial, ale także przełamie klątwę, która wisi nad Polakami od 96 lat. Dotychczasowe pojedynki Polski ze Szwecją to prawdziwa sinusoida emocji. W 28 rozegranych meczach Polacy zwyciężali dziewięciokrotnie, cztery razy padł remis, a aż 15 razy górą byli Szwedzi.

Zwycięzca dzisiejszego meczu dołączy do grupy F mistrzostw świata, gdzie czekają już Holandia, Japonia i Tunezja.

Tegoroczny mundial będzie wyjątkowy - po raz pierwszy w historii weźmie w nim udział aż 48 drużyn. Turniej potrwa od 11 czerwca do 19 lipca 2026 roku i zostanie rozegrany na stadionach w USA, Kanadzie i Meksyku.