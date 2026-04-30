Donald Trump codziennie rozmawia z Benjaminem Netanjahu. Podczas jednego z połączeń prezydent Stanów Zjednoczonych wezwał premiera Izraela do prowadzenia bardziej precyzyjnych ataków w Libanie, by uniknąć zniszczeń na dużą skalę - informuje portal Axios.

Benjamin Netanjahu i Donald Trump / JIM WATSON/AFP / East News

Donald Trump wezwał Izrael do prowadzenia bardziej precyzyjnych ataków w Libanie, by uniknąć dużych zniszczeń.

Izrael twierdzi, że rozejm jest regularnie łamany przez Hezbollah.

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Najnowsza odsłona wojny w Libanie rozpoczęła się 2 marca, kiedy libański Hezbollah, ugrupowanie pozostające poza kontrolą rządu w Bejrucie, ostrzelał północny Izrael, wspierając tym samym Iran w walce z amerykańsko-izraelską koalicją. Od tego czasu Hezbollah przeprowadził wiele ataków rakietowych na terytorium Izraela, a w odpowiedzi izraelskie lotnictwo bombardowało Liban, w tym Bejrut.

16 kwietnia prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił 10-dniowy rozejm między Libanem a Izraelem , co zostało przyjęte ze zdziwieniem w Tel Awiwie. Osiem dni później amerykański przywódca poinformował, że zawieszenie broni będzie przedłużone o trzy tygodnie i zapowiedział, że USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.

Regularnie łamany rozejm

Choć w Libanie nadal formalnie obowiązuje rozejm, to jest on regularnie łamany. Przedstawiciele władz Izraela i Libanu obawiają się, że wynegocjowane przy udziale Stanów Zjednoczonych zawieszenie broni załamie się jeszcze przed oficjalną datą jego zakończenia, wyznaczoną na połowę maja.

Źródło w izraelskich władzach przekazało portalowi Axios, że w tym tygodniu Donald Trump codziennie rozmawiał z Benjaminem Netanjahu. Podczas jednego z połączeń izraelski premier powiedział prezydentowi USA, że będzie musiał wzmocnić odpowiedź jego kraju na ataki Hezbollahu.

Powiedziałem Netanjahu, że musi to robić bardziej precyzyjnie, a nie burzyć całych budynków. Nie może tego robić. To zbyt straszne i sprawia, że Izrael wygląda źle - przekazał amerykański przywódca w rozmowie z Axiosem.

Przedstawiciel władz USA podkreślił, że Hezbollah, który nie jest stroną rozejmu, próbuje zakłócić zawieszenie broni. Rzecznik izraelskiej armii oświadczył, że Hezbollah łamie postanowienia zawieszenia broni i dlatego Izrael będzie kontynuował operację na południu Libanu w celu zniszczenia, w pierwszej kolejności, wyrzutni rakiet i magazynów broni.

Giną tysiące osób

W wyniku ataków Hezbollahu na Izrael zginęło dwóch cywilów. Wskutek izraelskich uderzeń na Liban zginęło już ponad 2,5 tys. cywilów, prawie 8 tys. zostało rannych, a ok. 1,2 mln zostało przesiedlonych (mniej więcej 20 proc. populacji kraju), co doprowadziło do kryzysu humanitarnego.