Francuski żołnierz zginął, a trzech kolejnych zostało rannych podczas ataku na siły pokojowe UNIFIL w Libanie. O śmierci sierżanta poinformował prezydent Francji Emmanuel Macron we wpisie na platformie X. "Francja żąda, aby władze Libanu natychmiast aresztowały osoby odpowiedzialne za ten atak" – napisał.

"Starszy sierżant Florian Montorio z 17. Pułku Inżynierów Spadochronowych w Montauban zginął dziś rano w południowym Libanie podczas ataku na UNIFIL" - napisał Macron. Prezydent dodał, że trzech innych francuskich żołnierzy zostało rannych i natychmiast ewakuowanych z miejsca zdarzenia.

W swoim oświadczeniu Macron wyraził głębokie współczucie dla rodzin żołnierzy oraz podkreślił wsparcie dla wszystkich zaangażowanych w działania pokojowe w Libanie. "Wszystko wskazuje na to, że za atakiem stoi Hezbollah" - dodał Macron.