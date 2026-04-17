"Izrael nie będzie bombardował dłużej Libanu. Mają zakaz od USA. Już wystarczy!!" - napisał prezydent USA w emocjonalnym wpisie na Truth Social. Dodał, że Stany Zjednoczone otrzymają "cały nuklearny pył" Iranu.

Skutki izraelskiego ataku: zniszczony budynek w południowym Libanie. / KAWNAT HAJU/AFP/East News / East News

Amerykański prezydent zamieścił w piątek serię postów na własnej platformie Truth Social.

Nuklearny pył dla USA

"USA otrzymają cały nuklearny »pył«, który powstał dzięki naszym wspaniałym bombowcom B-2. Żadne pieniądze nie będą wymieniane z rąk do rąk w żadnej formie" - napisał w jednym z nich.

Jak zaznaczyła stacja CNN, sformułowanie "nuklearny pył" najpewniej odnosi się do irańskich zapasów wzbogaconego uranu, choć określenie to nie jest powszechnie znane w energetyce jądrowej.

Wcześniej amerykański portal Axios podał, powołując się na źródła, że jedna z omawianych między USA i Iranem propozycji zakłada uwolnienie przez stronę amerykańską 20 mld dolarów zamrożonych irańskich aktywów w zamian za zrzeczenie się przez Iran zapasów wzbogaconego uranu.

"Ta umowa w żaden sposób nie jest uzależniona od Libanu, ale Stany Zjednoczone będą niezależnie współpracować z Libanem i w odpowiedni sposób rozwiązywać problemy związane z Hezbollahem" - dodał Donald Trump.

Trump już w czwartek, podczas rozmowy z dziennikarzami przed wylotem do Las Vegas, anonsował kwestię przejęcia "pyłu nuklearnego". Bardzo ważne jest, by Iran nie posiadł broni jądrowej i Iran zgodził się na to, i to bardzo mocno. Zgodził się oddać nam pył nuklearny, który jest głęboko pod ziemią (...) Mamy więc dużo uzgodnione z Iranem. I myślę, że coś się wydarzy, bardzo pozytywnego - dodał.

Strona irańska tego nie komentowała.

Koniec z atakami na Liban

W piątkowym wpisie na Truth Social Trump podkreślił też, że USA zabroniły Izraelowi ataków na Liban.

"Izrael nie będzie bombardował dłużej Libanu. Mają ZAKAZ od USA. Już wystarczy!!!" - oświadczył Trump.

W kolejnym wpisie podkreślił, że sprawi, że "Liban znowu będzie wielki" (napisał: "MAKE LEBANON GREAT AGAIN!").

Obowiązuje zawieszenie broni

Wczoraj o godz. 17 czasu waszyngtońskiego (północ czasu libańskiego, godz. 23 w Polsce) zaczęło obowiązywać 10-dniowe zawieszenie broni w Libanie.

Izrael od półtora miesiąca walczy z libańskim Hezbollahem. Ta wspierana przez Iran szyicka grupa pozostaje poza kontrolą libańskiego rządu, który dąży do jej rozbrojenia, na co nalega również Izrael.

Hezbollah od lat walczy z Izraelem, obecna odsłona konfliktu wybuchła po ataku sił amerykańsko-izraelskich na Iran. W konflikcie z Iranem trwa dwutygodniowy rozejm.

Trump, informując w czwartek o rozejmie, dodał, że jego urzędnicy, w tym wiceprezydent J.D. Vance i sekretarz stanu Marco Rubio, będą pracować nad osiągnięciem trwałego pokoju między Izraelem a Libanem.