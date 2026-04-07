​Uwolniono ostatnich francuskich obywateli przetrzymywanych przez irańskie władze za domniemane szpiegostwo - Cecile Kohler i Jacques Paris. Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił we wtorek, że "są (oni) wolni i zmierzają do Francji po trzech i pół roku aresztu w Iranie".

Jacques Paris (L), Cecile Kohler (P) / HANDOUT and Handout / FAMILY HANDOUT / AFP / East News

Iran uwolnił dwoje francuskich obywateli oskarżonych o szpiegostwo.

Para bezpiecznie wraca do ojczyzny po ponad trzech latach w Iranie.

Uwolnienie to prawdopodobnie efekt wymiany za obywatelkę Iranu.

Uwolnieni po trzech i pół roku aresztu

"Cecile Kohler i Jacques Paris są wolni i zmierzają do Francji po trzech i pół roku aresztu w Iranie. To ulga dla nas wszystkich, a także, oczywiście, dla ich rodzin" - napisał Emmanuel Macron na platformie X.

Podziękował również "władzom Omanu za ich wysiłki mediacyjne, (a także) służbom państwowym i obywatelom (Francji), którzy niestrudzenie się mobilizowali i w ten sposób przyczynili się do ich powrotu".

Kohler i Paris opuścili Iran o świcie w konwoju dyplomatycznym z ambasadorem Francji i "obecnie znajdują się w Azerbejdżanie" - przekazali informatorzy agencji AFP z otoczenia szefa resortu spraw zagranicznych Francji, Jean-Noela Barrota.

Aresztowani za domniemane szpiegostwo. Nie mogli opuścić Iranu

Cecile Kohler i Jacques Paris zostali aresztowani w maju 2022 r. podczas podróży turystycznej do Iranu i skazani za domniemane szpiegostwo. W listopadzie 2025 r. zwolniono ich z więzienia, ale nie pozwolono im opuścić Iranu. Od tego czasu oboje przebywali w ambasadzie Francji w Teheranie.

Kohler i Paris byli ostatnimi francuskimi obywatelami przetrzymywanymi przez władze irańskie.

Wymiana więźniów z Teheranem?

Oficjalna irańska agencja informacyjna IRNA przekazała, że uwolnienie pary nastąpiło na podstawie porozumienia pomiędzy Teheranem a Paryżem. W zamian za to Francja miała uwolnić Mahdieh Esfandiari, obywatelkę Iranu, skazaną w lutym przez sąd w Paryżu na karę roku więzienia za pochwalanie terroryzmu.

Powodem zarzutów były publikacje z 2023 i 2024 r., rozpowszechniane m.in. na platformach społecznościowych organizacji Axe de la Resistance. Esfandari pochwalała w nich ataki na Izrael z 7 października 2023 r., przeprowadzone przez Hamas. Kobieta przyznała się do komentarzy na profilu Axe de la Resistance w serwisie Telegram, ale nie do pozostałych publikacji.