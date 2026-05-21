Izraelski minister Itamar Ben Gwir z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski - poinformował w czwartek szef MSWiA Marcin Kierwiński. „Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli” - powiedział minister. Powodem tej decyzji jest zachowanie Ben Gwira, który na opublikowanym filmie szydził z zatrzymanych aktywistów Global Sumud Flotilla.
Na opublikowanym w środę przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben Gwira nagraniu widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów Global Sumud Flotilla. Pokazano tam m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy Ben Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy". Nagranie to spotkało się z krytyką wielu państw. Potępiło je polskie MSZ, a także resorty m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch.
Izraelski minister z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski. Tak jak obiecywaliśmy, nie ma zgodny na poniżanie polskich obywateli - powiedział minister Kierwiński w zamieszczonym na portalu X filmie.
Zaznaczył, że wraz z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim podpisał już stosowne dokumenty, a wpisy w polskich systemach już obowiązują.