Jak to wpłynie na stosunki Polski z Izraelem?

Wcześniej Kierwiński przekazał, że polecił wszcząć formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra Itamara Ben Gwira do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował wówczas, że szef MSZ Radosław Sikorski złożył do MSWiA wniosek o zakaz wjazdu do Polski izraelskiego ministra.

Rzecznik MSZ zaznaczył, że nie jest to pierwsze tego typu zachowanie izraelskiego ministra, ani pierwsza jego tego typu decyzja, która - jak ocenił - odbija się tak szerokim echem. Podkreślił, że na decyzję Sikorskiego wpłynęło wiele wypowiedzi i zachowań Ben Gwira.

Pytany, jak decyzja szefa MSZ wpłynie na stosunki polsko-izraelskie, rzecznik resortu zaznaczył, że to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie wymaga współpracy wszystkich zaangażowanych, a strona polska widzi i nie zgadza się na eskalację przemocy z którejkolwiek ze stron, a także na cierpienie niewinnych osób - szczególnie cywilów w Palestynie.

Wcześniej podczas rozmowy z chargé d’affaires Izraela w Polsce, który - jak zaznaczył rzecznik MSZ - usłyszał bardzo wyraźną opinię strony polskiej na temat traktowania zatrzymanych aktywistów, co można było zobaczyć na nagraniach w internecie, i oburzenie takim zachowaniem.

Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. (...) Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. My w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść - dodał.

Z pomocą do Gazy

Globalna Flotylla Sumud wyruszyła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Marmaris w stronę wybrzeża Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Według jej danych, w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju, na których pokładach znajdowało się 428 osób, wśród nich byli też obywatele Polski.

Wewiór podkreślił, że zatrzymani przez armię izraelską Polacy opuścili już więzienie i są w drodze na lotnisko w Turcji.

Samolot będzie leciał z Izraela do Stambułu, prawdopodobnie należącym do linii Turkish Airlines. W Stambule jest już bezpieczne miejsce, gdzie nasi obywatele będą na wolności. Tu oczywiście też figuruje kontakt ze stroną turecką - przekazał Wewiór.

Jak mówił, w sprawie uwolnienia aktywistów polskie MSZ działało także we współpracy z innymi państwami, których obywatele byli na pokładach statków flotylli.

Fyderek w Radiu RMF24: Smutny obraz społeczeństwa

"Obrazy przemawiają dziś znacznie głośniej niż słowa" - komentował sprawę Ben Gwira w Radiu RMF24 dr hab. Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Te obrazy są bardzo uderzające, bo widzimy na nich skutych obywateli państw europejskich i pozaeuropejskich w urągających ich godności pozycjach - zaznaczył ekspert.

Jak dodał, reakcja zagranicznej opinii publicznej i rządów była tak silna właśnie dlatego, że dotyczyła obywateli państw zachodnich. Rządy reagują na krzywdę swoich obywateli znacznie bardziej niż na krzywdę innych obywateli czy wręcz bezpaństwowców, jeżeli patrzymy na Palestyńczyków - stwierdził.

Ekspert wskazał, że przez wojnę i poczucie zagrożenia poglądy Izraelczyków bardzo się zmieniły. W izraelskim społeczeństwie zakorzenił się mit oblężonej twierdzy - stwierdził.

Według eksperta takie poczucie sprzyja wzrostowi radykalnych poglądów i tworzeniu się autorytarnych schematów politycznych.

Ben-Gwir wie, że takim zachowaniem poprawia swoje szanse wyborcze, zwiększa perspektywę głosów, które mogą zostać na niego oddane, a nie ją ogranicza. I to jest smutny obraz tego społeczeństwa - wyjaśnił ekspert.

Współpraca: Jakub Muszyński