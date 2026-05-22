​Sprzedaż amerykańskiej broni Tajwanowi została zawieszona - powiedział w piątek przedstawiciel Pentagonu. Decyzja jest uzasadniana zapotrzebowaniem na amunicję w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Tymczasem władze Tajwanu podały, że USA nie informowały ich o żadnych zmianach dotyczących sprzedaży.

"Robimy przerwę". USA zawiesiły sprzedaż broni Tajwanowi

Na razie robimy przerwę, żeby się upewnić, że mamy amunicję, której potrzebujemy do operacji Epicka Furia - oznajmił sekretarz marynarki wojennej USA Hung Cao w parlamencie, zapytany o zablokowaną sprzedaż broni o wartości 14 mld dolarów. Zapewnił, że USA mają dość amunicji.

Chcemy się po prostu upewnić, że mamy wszystko, czego potrzebujemy, a sprzedaż broni za granicę zostanie wznowiona, gdy administracja uzna to za konieczne - powiedział.

Z kolei rzeczniczka prezydenta Tajwanu Laia Ching-te, Karen Kuo, oznajmiła w piątek, że nie ma "żadnej informacji wskazującej na to, by Stany Zjednoczone miały zamiar wprowadzić korekty do tej sprzedaży broni".

"Bardzo dobry atut w negocjacjach"

Waszyngton pod koniec 2025 r. zatwierdził drugą partię sprzedaży broni Tajwanowi od powrotu prezydenta Donalda Trumpa do władzy. Wartość tego pakietu to 11,1 mld dolarów. Do tej pory umowa ta nie została zrealizowana.

Po ubiegłotygodniowej wizycie w Pekinie Trump oświadczył, że kontynuowanie jej dostaw "zależy od Chin" i stanowi "bardzo dobry atut w negocjacjach".

Kolejny pakiet uzbrojenia, o wartości około 14 mld dolarów, został zatwierdzony w styczniu i czeka na akceptację prezydenta USA.

USA muszą dostarczać Tajwanowi broń - kluczowa ustawa z 1979 r.

Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych oświadczyło w piątek, że zdecydowanie sprzeciwia się sprzedawaniu amerykańskiej broni Tajwanowi.

Tymczasem Stany Zjednoczone mają obowiązek dostarczać Tajwanowi broń defensywną na mocy ustawy Taiwan Relations Act, przyjętej przez Kongres w 1979 r., po uznaniu przez Stany Zjednoczone Chińskiej Republiki Ludowej - pod warunkiem, że Tajwan nie ogłosi niepodległości.