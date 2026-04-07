​Na terenie jednej z firm przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy wybuchł pożar. Płonie kilkadziesiąt butli z gazem technicznym - dowiedział się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Sytuacja jest bardzo poważne. Na miejscu pracuje blisko stu strażaków, a akcja gaśnicza może potrwać wiele godzin.

Płoną dziesiątki butli z gazem technicznym, zgromadzone w specjalnych koszach i kontenerach.

Na terenie rozlewni gazów technicznych przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy zapaliło się kilkadziesiąt butli z gazem. Ogień pojawił się w miejscu, gdzie przechowywane są dziesiątki takich butli z łatwopalnymi substancjami. Sytuacja jest bardzo poważna.

Ewakuacja pracowników i działania służb

Tuż po wybuchu pożaru natychmiast podjęto decyzję o ewakuacji wszystkich pracowników firmy. Jak ustalił reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, nikomu nic się nie stało i nie ma doniesień o osobach poszkodowanych.

Na miejscu błyskawicznie pojawiły się liczne zastępy straży pożarnej. W akcji bierze udział blisko stu strażaków, którzy walczą z żywiołem i starają się opanować sytuację.

Największym wyzwaniem dla strażaków jest opanowanie płonących butli z gazem technicznym, które są ułożone w specjalnych koszach i kontenerach. Ze względu na specyfikę pożaru, głównym zadaniem służb jest intensywne chłodzenie i gaszenie miejsca objętego ogniem.

Według wstępnych założeń, akcja gaśnicza może potrwać jeszcze wiele godzin.