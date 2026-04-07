Z wypowiedzi premiera Donalda Tuska wynika, że Polska raczej nie złoży własnej skargi do TSUE na umowę z krajami Mercosur. Czy jednak nasz kraj dołączy do skargi Parlamentu Europejskiego? Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon, TSUE w najbliższych dniach wyśle do krajów członkowskich UE, w tym Polski, zawiadomienie o możliwości złożenia uwag do skargi PE na umowę z krajami Mercorsur. Chodzi o wniosek PE o wydanie przez TSUE opinii co do zgodności tej umowy z unijnym prawem.

Jak potwierdziły RMF FM służby prasowe w TSUE, wniosek Parlamentu Europejskiego - o wydanie opinii co do zgodności rzeczonej umowy z unijnym prawem - wpłynął do unijnego trybunału dopiero 25 marca, o czym jako pierwsza informowała korespondetnka RMF FM w Brukseli.

Decyzja polityczna PE o skierowaniu wniosku o opinię do TSUE zapadła podczas głosowania na sesji plenarnej 21 stycznia, ale przez dwa miesiące wniosek ten opracowywały służby prawne PE i przesłały do TSUE pod koniec ubiegłego miesiąca.

Czy Polska dołączy do skargi PE?

Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, TSUE w najbliższych dniach wyśle do krajów członkowskich UE - w tym Polski - zawiadomienie o możliwości złożenia uwag do skargi PE na umowę z krajami Mercorsur.

Przesłanie zawiadomienia otworzy przed Polską i innymi krajami Unii możliwość przedstawienia przed TSUE własnych uwag i zastrzeżeń do umowy z krajami Mercosur.

W zawiadomieniu TSUE poda konkretne terminy na przesłanie takich uwag. Jeżeli Polska zdecyduje się na złożenie ich, to tym samym przystępuje do postępowania - staje się aktywną stroną w procesie i zyskuje wpływ na treść końcowego orzeczenia.

Udział w procesie jest oczywiście dobrowolny, ale daje szansę na wzmocnienie stanowiska Parlamentu Europejskiego. Wyroku TSUE należy się spodziewać nie wcześniej niż za mniej więcej dwa lata. Do tego czasu nie będzie możliwa pełna ratyfikacja umowy.

Część handlowa wkrótce wejdzie w życie

Jednak część handlowa wejdzie w życie od 1 maja, czyli zniesione lub obniżone zostaną cła na towary przesyłane w obie strony. KE argumentuje, że szybkie stosowanie umowy krajami z Mercosur ma być odpowiedzią na brak stabilności po stronie USA i rosnące wpływy Chin w regionie.

KE jest pewna co do zgodności umowy z unijnym prawem. Jeżeli jednak unijny trybunał by stwierdził, że umowa z krajami Mercosur jest sprzeczna z prawem UE, to tymczasowe stosowanie zostanie wstrzymane, a umowa będzie musiała być renegocjowana lub trzeba będzie zmienić traktaty UE.