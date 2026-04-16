Doradca wojskowy najwyższego przywódcy Iranu, Modżtaby Chameneiego, zagroził zatopieniem amerykańskich okrętów wojennych, jeśli te podejmą próbę patrolowania cieśniny Ormuz. "Wasze okręty zostaną zatopione przez nasze pociski. (...) Pan (Donald) Trump chce pilnować cieśniny Ormuz. Czy to naprawdę Pańskie zadanie? Czy to zadanie potężnej armii, takiej jak armia Stanów Zjednoczonych?" - powiedział Mohsen Rezaei.

Irański doradca wojskowy grozi zatopieniem amerykańskich okrętów w cieśninie Ormuz.

Trwają rozmowy pokojowe między Iranem a USA, jednak bez przełomu.

W środę irańska telewizja wyemitowała wypowiedź Mohsena Rezaeiego, doradcy wojskowego najwyższego przywódcy Iranu. Były dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ostrzegł, że amerykańskie okręty wojenne zostaną zatopione przez irańskie pociski, jeśli będą pilnować cieśniny Ormuz.

Iran gotowy na eskalację

Mohsen Rezaei, który od marca pełni funkcję doradcy wojskowego Chameneiego, wyraził opinię, że ewentualna inwazja lądowa USA byłaby korzystna dla Iranu. Według niego Irańczycy mogliby wówczas wziąć tysiące amerykańskich żołnierzy jako zakładników i żądać miliardów dolarów okupu.

Dodał również, że osobiście nie popiera przedłużenia zawieszenia broni z USA, podkreślając, że Iran jest przygotowany na długotrwały konflikt, w przeciwieństwie do Amerykanów, którzy - jego zdaniem - obawiają się przedłużającej się wojny.

Blokada cieśniny Ormuz i jej konsekwencje

W odpowiedzi na bombardowania prowadzone przez Izrael i USA, Iran zdecydował się na blokadę cieśniny Ormuz - jednego z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie. W normalnych warunkach przez cieśninę przepływa około 20 proc. światowych dostaw tego surowca. Obecnie ruch tankowców niemal zamarł, co spowodowało gwałtowny wzrost cen paliw, szczególnie w krajach azjatyckich, które są głównymi odbiorcami ropy z Zatoki Perskiej.

W reakcji na działania Iranu, Stany Zjednoczone wprowadziły blokadę irańskich portów. Dowództwo Centralne USA poinformowało, że od poniedziałku żadna irańska jednostka nie przepłynęła przez cieśninę Ormuz, a dziewięć statków płynących z irańskich portów lub do nich zostało zawróconych na polecenie amerykańskich sił.

Trudne rozmowy pokojowe

W ubiegłą środę Stany Zjednoczone ogłosiły dwutygodniowy rozejm w wojnie prowadzonej wspólnie z Izraelem przeciwko Iranowi. Mimo to, rozmowy pokojowe nie przynoszą przełomu. Według doniesień "Wall Street Journal", przedstawiciele obu krajów zgodzili się na kolejną rundę negocjacji, jednak nie ustalono jeszcze ani daty, ani miejsca spotkania.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że jeśli do rozmów dojdzie, prawdopodobnie odbędą się one ponownie w Pakistanie. Poprzednie negocjacje nie przyniosły zbliżenia stanowisk.