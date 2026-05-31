Jeszcze przed długim weekendem Narodowy Fundusz Zdrowia może wydać ostateczną decyzją w sprawie kary finansowej nałożonej na Szpital w Aleksandrowie Kujawskim - dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Chodzi o sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenza. NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą i poza kolejką, bez formalnej zgody. Lecznica ma zapłacić karę w wysokości 134. tysięcy złotych.

/ Mateusz Marek / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Na tym etapie możliwe jest utrzymanie kary, jej umorzenie albo - co bardziej prawdopodobne - zmniejszenie kary finansowej. Właśnie o to poprosiły władze szpitala i tłumaczyły to tym, że pieniądze są potrzebne na leczenie pacjentów, a lecznica jest w trudnej sytuacji finansowej.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Marek Augustyn zapewnił naszego dziennikarza Michała Dobrołowicza, że te argumenty będą brane pod uwagę. Przypomina jednocześnie, że kontrola wykazała, że przez zabieg syna senatora poza procedurą na dwóch oddziałach szpitala zabrakło odpowiedniej opieki.

Wniosek o odwołanie wpłynął do nas, jest w procesie analizowania. Na tym etapie nie mogę zdradzać szczegółów. Ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, podkreśla jeszcze jedno: nie ma świętych krów, jeśli chodzi o przestrzeganie zasad. Pilnujemy pieniędzy publicznych, niezależnie od statusu osoby, która naruszyła ściśle i jasko określone zasady - zaznacza wiceprezes NFZ Marek Augustyn. Wykorzystamy najlepsze rozwiązanie, jakie jest nam dane w przepisach - dodaje.

Równolegle sprawę zabiegu poza kolejką wyjaśniają prokuratura, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta oraz Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy. Polityczne konsekwencje odczuł już senator Tomasz Lenz, który został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.

Kontrola NFZ wykazała, że 15 marca udzielono świadczenia poza systemem finansowanym ze środków publicznych, angażując jedynych dyżurujących lekarzy na oddziałach. Z kolei wewnętrzna kontrola komisji pracującej w placówce potwierdziła, że lecznica nie dysponuje dokumentacją medyczną, która byłaby podstawą do rozliczenia zabiegu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wykluczenie z KO, postępowanie prokuratury

Po zakończeniu kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia sprawą zajęły się władze Koalicji Obywatelskiej, której Tomasz Lenz był senatorem i od 20 lat szefem struktur PO, a później KO w województwie kujawsko-pomorskim. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński 11 maja przekazał, że decyzją prezydium, na wniosek przewodniczącego, Lenz został wykluczony z partii, a zarazem również z klubu parlamentarnego.

Sprawą zajmuje się również Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy. To do Bydgoszczy Prokuratura Regionalna w Gdańsku - na wniosek Prokuratury Okręgowej we Włocławku - przekazała do dalszego prowadzenia dwa postępowania.

Pierwsze z nich podjęte zostało przez prokuraturę w związku z publikacjami medialnymi dotyczącymi wykonania zabiegu poza kolejnością i z naruszeniem obowiązujących procedur, a drugie - na wniosek pełnomocnika senatora Lenza dotyczące ujawnienia tajemnicy lekarskiej i podejrzenia nierzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej. Zastępczyni szefa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska poinformowała, że na razie powierzono policji przyjęcie ustnego zawiadomienia o przestępstwie.