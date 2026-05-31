Wygląda jak z egzotycznej baśni, pachnie jak luksusowe perfumy, a o zmierzchu składa liście do snu, podczas gdy jej kwiaty wydają się delikatnie jarzyć w ciemności. Brzmi jak opis rośliny z innego świata? To albicja jedwabista – niezwykłe "śpiące drzewo", które mimo egzotycznego pochodzenia bez problemu wytrzymuje polskie mrozy.

Drzewo jedwabne zachwyca świecącymi nocą kwiatami i egzotycznym wyglądem / Shutterstock

Drzewo jedwabne, znane także jako albicja jedwabista (Albizia julibrissin), to prawdziwa perła wśród roślin ozdobnych. Pochodząca z południowej i wschodniej Azji roślina od lat zdobywa serca miłośników ogrodów na całym świecie. Jej delikatny, koronkowy pokrój, zwiewne liście i spektakularne kwiaty sprawiają, że trudno przejść obok niej obojętnie.

Liście drzewa jedwabnego przypominają wachlarze - są duże, pierzaste, o srebrzystym odcieniu, co nadaje całej roślinie lekkości i egzotycznego uroku.

Jednak to kwiaty są jej największą ozdobą - różowo-białe, przypominające puszyste pompony, zbudowane z długich, jedwabistych pręcików. Wydzielają intensywny, słodki zapach, który można porównać do luksusowych perfum.

Albicja jedwabista - kwiaty, które świecą w nocy

Jednym z najbardziej niezwykłych zjawisk związanych z albicją jedwabistą jest jej nocna iluminacja. Kwiaty tej rośliny już w pierwszym roku po posadzeniu mogą rozkwitać, a w świetle księżyca czy ogrodowych lamp wydają się delikatnie jarzyć, jakby świeciły w ciemności.

Dodatkowo, liście drzewa jedwabnego wykazują ciekawą właściwość - na noc składają się, zamykając swoje odgałęzienia, co sprawia wrażenie, jakby roślina zapadała w sen. W Japonii z tego powodu określana jest mianem "śpiącego drzewa".

Albicja jedwabista - symbol szczęścia i zdrowia

W kulturach Wschodu albicja jedwabista od wieków cieszy się szczególnym uznaniem. Jej kwiatom przypisuje się moc "uzdrawiania złamanych serc" oraz wywoływania uczuć szczęścia i zadowolenia. Roślina ta stała się symbolem dobrej energii i harmonii w domu oraz ogrodzie.

Nie tylko w Azji doceniono jej niezwykłe właściwości. W zachodnim ziołolecznictwie albicja zyskała sławę jako naturalny środek antydepresyjny i uspokajający. Wyciągi z jej kwiatów i kory stosowane są również w walce z bezsennością, wspierając spokojny sen i równowagę emocjonalną.

Albicja jedwabista - uprawa i pielęgnacja - wymagania drzewa jedwabnego

Mimo egzotycznego pochodzenia, albicja jedwabista doskonale sprawdza się w polskich warunkach klimatycznych.

Roślina ta jest odporna na mróz - wytrzymuje spadki temperatur nawet do -25°C. Można ją sadzić zarówno w gruncie, jak i w dużych donicach na tarasie czy balkonie.

Wymaga stanowiska słonecznego lub lekko zacienionego oraz przepuszczalnej, żyznej gleby. Regularne podlewanie i okresowe nawożenie pozwolą jej zachować zdrowy wygląd i obfite kwitnienie przez całe lato.