Iga Świątek obchodzi dziś urodziny. Tenisistka przyszła na świat 25 lat temu w Warszawie. Od dłuższego czasu utrzymuje się w światowej czołówce rankingu WTA, zdobywając kolejne tytuły wielkoszlemowe i bijąc rekordy popularności. Dzisiaj jednak niestety znalazła się za burtą French Open.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Iga Świątek urodziła się 31 maja 2001 roku w Warszawie. Już jako nastolatka była uznawana za jeden z największych talentów światowego tenisa. Znamienny pod tym względem był rok 2018, gdy Iga zwyciężyła w juniorskim Wimbledonie i zdobyła złoto na młodzieżowej olimpiadzie w Buenos Aires. W 2020 r. została pierwszym polskim tenisistą wygrywającym turniej Wielkiego Szlema. Iga królowała w Paryżu, pokonując w finale French Open Amerykankę Sofię Kenin 6:4, 6:1.
Iga Świątek ma 176 cm wzrostu. Jej warunki fizyczne są jednym z atutów na korcie - pozwalają jej łączyć siłę serwisu z bardzo dobrą dynamiką i szybkością poruszania się. Eksperci podkreślają również, że Iga jest zawsze bardzo dobrze przygotowana do gry pod względem motorycznym.
"Nie byłoby mnie tu, gdyby nie moja rodzina" - podkreśla Iga na swojej oficjalnej stronie internetowej.
Jej ojcem jest Tomasz Świątek - były wioślarz olimpijski, który reprezentował Polskę podczas igrzysk olimpijskich w Seulu w 1988 roku. "To dzięki mojemu tacie mogłam znaleźć swoje miejsce i coś, do czego mam predyspozycje" - wskazuje 25-latka. Rodzina Igi od początku stawiała na rozwój sportowy i edukacyjny swoich dzieci.
Matka tenisistki, Dorota Świątek, jest lekarzem ortodontą. Jej starsza siostra Agata również trenowała tenis, jednak ostatecznie wybrała studia medyczne.
Iga mieszka w podwarszawskim Raszynie.
Za sukcesami sportowymi Igi Świątek idą również spore pieniądze. Jak informował w październiku ub.r. serwis Super Sport, powołując się na dane WTA, Iga stała się wiceliderką w rankingu najlepiej zarabiających tenisistek w historii. Za zwycięstwo w ubiegłorocznym Wimbledonie zainkasowała np. ponad 3 mln funtów.
13 października 2025 r. uzbierała z turniejowych nagród dokładnie 42 945 490 dolarów. Jest to oczywiście kwota brutto, od której trzeba odprowadzić niemałe podatki. Poza tym tenisiści sami finansują swój udział w turniejach, sztab trenerski, itd. Do wspomnianej sumy dochodzą kontrakty sponsorskie z globalnymi markami.
"Lubię prowadzić swoją karierę na własnych warunkach" - podkreśla Iga. Zawodniczkę interesuje biznes oraz obszar prawny sportu i stara się w tym rozwijać.
W dobie mediów społecznościowych młodzi zawodnicy budują swoją markę i kontakt z fanami na wiele sposobów. Jednym z nich bywa uchylanie rąbka tajemnicy dotyczącego życia prywatnego. Iga stara się robić to w sposób przemyślany i często podkreśla troskę o dobrostan psychiczny.
Jak sama przyznaje, w utrzymaniu go pomaga jej m.in. czytanie książek. Wśród swoich ulubionych lektur wymienia "Filary ziemi" Kena Folletta, "Przeminęło z wiatrem" Margaret Mitchell czy "Igrzyska śmierci" Suzanne Collins.
Tenisistka jest fanką filmów z Sandrą Bullock. Uwielbia także koty i deser tiramisu.
Iga Świątek jest wielokrotną triumfatorką turniejów Wielkiego Szlema i przez wiele tygodni zajmowała pozycję liderki światowego rankingu WTA. Polka czterokrotnie wygrała French Open (2020, 2022, 2023, 2024 r.). Raz zwyciężyła w US Open (2022 r.) oraz Wimbledonie (2025 r.). Na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 r. zdobyła brązowy medal. Akurat te urodziny nie są jednak dla Świątek najszczęśliwsze. Odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. W niedzielę w Paryżu polska tenisistka przegrała natomiast z Ukrainką Martą Kostiuk (nr 15.) 5:7, 1:6.