Iga Świątek obchodzi dziś urodziny. Tenisistka przyszła na świat 25 lat temu w Warszawie. Od dłuższego czasu utrzymuje się w światowej czołówce rankingu WTA, zdobywając kolejne tytuły wielkoszlemowe i bijąc rekordy popularności. Dzisiaj jednak niestety znalazła się za burtą French Open.

Iga Świątek kończy 25 lat – najważniejsze fakty z życia i kariery tenisistki

Iga Świątek urodziła się 31 maja 2001 roku w Warszawie. Już jako nastolatka była uznawana za jeden z największych talentów światowego tenisa. Znamienny pod tym względem był rok 2018, gdy Iga zwyciężyła w juniorskim Wimbledonie i zdobyła złoto na młodzieżowej olimpiadzie w Buenos Aires. W 2020 r. została pierwszym polskim tenisistą wygrywającym turniej Wielkiego Szlema. Iga królowała w Paryżu, pokonując w finale French Open Amerykankę Sofię Kenin 6:4, 6:1.

Wzrost Igi Świątek

Iga Świątek ma 176 cm wzrostu. Jej warunki fizyczne są jednym z atutów na korcie - pozwalają jej łączyć siłę serwisu z bardzo dobrą dynamiką i szybkością poruszania się. Eksperci podkreślają również, że Iga jest zawsze bardzo dobrze przygotowana do gry pod względem motorycznym.

Kim są rodzice Igi Świątek?

"Nie byłoby mnie tu, gdyby nie moja rodzina" - podkreśla Iga na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Jej ojcem jest Tomasz Świątek - były wioślarz olimpijski, który reprezentował Polskę podczas igrzysk olimpijskich w Seulu w 1988 roku. "To dzięki mojemu tacie mogłam znaleźć swoje miejsce i coś, do czego mam predyspozycje" - wskazuje 25-latka. Rodzina Igi od początku stawiała na rozwój sportowy i edukacyjny swoich dzieci.

Matka tenisistki, Dorota Świątek, jest lekarzem ortodontą. Jej starsza siostra Agata również trenowała tenis, jednak ostatecznie wybrała studia medyczne.

Iga mieszka w podwarszawskim Raszynie.

Ile zarabia Iga Świątek?

Za sukcesami sportowymi Igi Świątek idą również spore pieniądze. Jak informował w październiku ub.r. serwis Super Sport, powołując się na dane WTA, Iga stała się wiceliderką w rankingu najlepiej zarabiających tenisistek w historii. Za zwycięstwo w ubiegłorocznym Wimbledonie zainkasowała np. ponad 3 mln funtów.

13 października 2025 r. uzbierała z turniejowych nagród dokładnie 42 945 490 dolarów. Jest to oczywiście kwota brutto, od której trzeba odprowadzić niemałe podatki. Poza tym tenisiści sami finansują swój udział w turniejach, sztab trenerski, itd. Do wspomnianej sumy dochodzą kontrakty sponsorskie z globalnymi markami.

"Lubię prowadzić swoją karierę na własnych warunkach" - podkreśla Iga. Zawodniczkę interesuje biznes oraz obszar prawny sportu i stara się w tym rozwijać.

Iga Świątek prywatnie

W dobie mediów społecznościowych młodzi zawodnicy budują swoją markę i kontakt z fanami na wiele sposobów. Jednym z nich bywa uchylanie rąbka tajemnicy dotyczącego życia prywatnego. Iga stara się robić to w sposób przemyślany i często podkreśla troskę o dobrostan psychiczny.

Jak sama przyznaje, w utrzymaniu go pomaga jej m.in. czytanie książek. Wśród swoich ulubionych lektur wymienia "Filary ziemi" Kena Folletta, "Przeminęło z wiatrem" Margaret Mitchell czy "Igrzyska śmierci" Suzanne Collins.

Tenisistka jest fanką filmów z Sandrą Bullock. Uwielbia także koty i deser tiramisu.

Największe sukcesy Świątek