Skórki po bananach najczęściej lądują w koszu, a to ogromny błąd. Kryją w sobie bombę witaminową, która potrafi postawić na nogi nawet najbardziej marniejące rośliny. Wyjaśniamy, jak przygotować z nich genialny, darmowy nawóz i do których kwiatów pod żadnym pozorem go nie stosować.

Woda bananowa to tani i ekologiczny nawóz domowy / Shutterstock

Skórki bananów to naturalny, ekologiczny nawóz bogaty w potas, fosfor, wapń i magnez - idealny dla roślin doniczkowych i ogrodowych.

Przygotowanie "wody bananowej" jest dziecinnie proste: skórki zalewasz wodą, zostawiasz na 1-2 dni, przecedzasz i podlewasz rośliny raz w tygodniu.

Świetnie sprawdza się u roślin liściastych i kwitnących, ale uwaga na sukulenty i kaktusy - mogą nie lubić takiego nawozu!

Skarbnica potasu i fosforu - dlaczego skórki bananów są tak cenne dla roślin?

Banany to owoce znane z wysokiej zawartości potasu, ale ich skórki kryją w sobie jeszcze więcej ogrodniczych skarbów. Znajdziemy w nich również fosfor, wapń oraz magnez - składniki, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju roślin. Potas odpowiada przede wszystkim za bujne kwitnienie i wzmacnia odporność na choroby. Fosfor wspiera rozrost systemu korzeniowego, a wapń i magnez poprawiają ogólną kondycję roślin.

W przeciwieństwie do nawozów chemicznych, naturalny nawóz ze skórek bananów nie grozi przenawożeniem i jest w pełni ekologiczny. Dodatkowo, wykorzystując resztki z kuchni, ograniczamy ilość bioodpadów, co ma pozytywny wpływ na środowisko.

Jak przygotować wodę bananową? Prosty przepis krok po kroku

Przygotowanie wody bananowej nie wymaga specjalnych umiejętności ani kosztownych akcesoriów. Wystarczy kilka prostych kroków:

1. Zbierz skórki z 2-3 dojrzałych bananów.

2. Pokrój je na mniejsze kawałki (możesz je również zblendować).

3. Umieść skórki w słoiku lub butelce z szerokim otworem.

4. Zalej całość litrem przegotowanej lub przefiltrowanej wody, tak by dokładnie przykryła skórki.

5. Odstaw mieszankę na 24-48 godzin do ciepłego, zacienionego miejsca.

6. Po tym czasie przecedź płyn - gotowe! Woda bananowa ma lekko brunatny kolor i delikatny zapach.

Naparu nie należy przechowywać zbyt długo - najlepiej zużyć go tego samego dnia lub najpóźniej następnego.

Jeśli chcesz przygotować większą ilość, możesz stopniowo dodawać kolejne skórki i wodę, aż słoik się wypełni, a następnie odstawić całość na kilka tygodni w chłodne i ciemne miejsce.

Jak stosować wodę bananową? Zasady podlewania i wskazówki

Wodę bananową stosuje się dokładnie tak, jak zwykłą wodę do podlewania roślin. Najlepsze efekty przynosi podlewanie nią roślin doniczkowych raz w tygodniu.

Szczególnie polecana jest do roślin ozdobnych z liści, takich jak monstera, skrzydłokwiat, zamiokulkas czy fikus. Skorzystają z niej również rośliny kwitnące - storczyki, pelargonie, róże czy surfinie, a także warzywa, jak pomidory i papryka.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie rośliny dobrze znoszą taki nawóz. Rośliny wymagające ubogiego podłoża, np. sukulenty i kaktusy, mogą ucierpieć z powodu nadmiaru składników odżywczych - grozi im gnicie korzeni.

Nie należy także podlewać wodą bananową świeżo przesadzonych roślin; warto odczekać, aż dobrze się zaadaptują.

Czy woda bananowa naprawdę działa?

Choć niektórzy eksperci podchodzą sceptycznie do spektakularnych efektów nawożenia wodą bananową, liczne opinie miłośników roślin potwierdzają, że ten prosty domowy sposób poprawia kondycję kwiatów i wspiera ich kwitnienie. Najważniejsza jest regularność oraz obserwacja roślin - przy odpowiednim stosowaniu z pewnością odwdzięczą się zdrowym wyglądem i bujnym wzrostem.