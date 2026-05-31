Dieta bogata w flawonoidy, obecne m.in. w jagodach, jabłkach i gorzkiej czekoladzie, może znacząco zwiększać szanse na długowieczność – wynika z 10-letnich badań międzynarodowego zespołu naukowców.

Badacze z Uniwersytetu Edith Cowan w Australii, Queen’s University Belfast oraz Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu przez dekadę analizowali dane 120 tys. osób, sprawdzając wpływ diety na długość życia. Wyniki są jednoznaczne: osoby regularnie spożywające produkty bogate we flawonoidy były mniej narażone na przedwczesną śmierć.

Czym są flawonoidy?

To naturalne związki chemiczne występujące w roślinach, m.in. w jagodach, jabłkach, cytrusach, pomidorach, cebuli, brokułach, ziarnach kakaowca oraz w herbacie. Naukowcy podkreślają, że dieta oparta na tych produktach nie tylko wydłuża życie, ale także zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 i chorób układu krążenia.

Kluczowe wnioski z badań:

Spożycie 500 mg flawonoidów dziennie (np. dwie filiżanki herbaty) obniża ryzyko śmierci z dowolnej przyczyny o 16 proc.

Taka dieta zmniejsza także prawdopodobieństwo zachorowania na cukrzycę typu 2 i choroby serca o 10 proc.

Najlepsze efekty daje różnorodność - warto sięgać po różne owoce, warzywa i produkty roślinne.

Eksperci przypominają, że długowieczność zależy także od innych czynników: odpowiedniej ilości snu, ograniczenia używek i regularnej aktywności fizycznej. Dieta, wzorowana na nawykach mieszkańców tzw. niebieskich stref (regionów o największej liczbie stulatków ), odgrywa równie ważną rolę.

Najzdrowszy deser?

Według naukowców czekolada o wysokiej zawartości kakao to jeden z najlepszych wyborów dla osób dbających o zdrowie i długowieczność.

Więcej szczegółów można znaleźć w publikacji na łamach "Nature Food".