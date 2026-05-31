Ponad 46 osób zginęło, a około 70 zostało rannych w wyniku potężnej eksplozji w budynku w miejscowości Kaungtup w północno-wschodniej Mjanmie. Według lokalnych służb ratunkowych i mediów, w obiekcie przechowywano materiały wybuchowe wykorzystywane w górnictwie.

Tragiczny wybuch w Mjanmie. Ponad 45 ofiar śmiertelnych, dziesiątki rannych

Do wybuchu doszło w niedzielę około południa w miejscowości Kaungtup, w gminie Namhkam, zaledwie 3 km od granicy z Chinami. Teren ten znajduje się pod kontrolą Narodowej Armii Wyzwolenia Taang (TNLA) - grupy zbrojnej, która od lat prowadzi walki z centralnym rządem Mjanmy.

Ratownicy informują, że do niedzielnego wieczora odnaleziono 46 ciał, w tym sześciorga dzieci. 74 osoby z obrażeniami przewieziono do szpitala miejskiego. Akcja ratunkowa wciąż trwa, a liczba ofiar może wzrosnąć. Lokalne media podają, że liczba zabitych może sięgać nawet 55 osób.

Według wstępnych ustaleń eksplozja nastąpiła w miejscu, gdzie składowano duże ilości materiałów wybuchowych przeznaczonych do celów górniczych. TNLA poinformowała, że w budynku przechowywano żelatynę wybuchową, która - niewłaściwie magazynowana - mogła stać się niebezpieczna.

Chińska telewizja państwowa CCTV potwierdziła, że w wyniku wybuchu wiele domów zostało poważnie uszkodzonych. W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania przedstawiające zniszczone budynki oraz unoszący się dym.

Obszar, w którym doszło do tragedii, jest miejscem regularnych starć między siłami rządowymi a lokalnymi grupami zbrojnymi. TNLA, która kontroluje ten teren, od lat prowadzi walkę o autonomię regionu.