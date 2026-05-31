Czy wniosek o odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu ma realne szanse powodzenia i jakie byłyby konsekwencje takiej decyzji dla relacji polsko-ukraińskich? Czy PiS liczy na kontrasygnatę premiera i czy w obecnej sytuacji międzynarodowej takie działania nie grożą eskalacją napięć – także wewnątrz kraju. Czy politycy obawiają się wzrostu nastrojów antyukraińskich i ich możliwych skutków społecznych? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta Jacka Sasina, byłego wicepremiera w rządzie Prawa i Sprawiedliwości w poniedziałkowej Porannej rozmowie w RMF FM.

W rozmowie również o napięciach na linii Pałac Prezydencki – Prawo i Sprawiedliwość po decyzji o powołaniu Zbigniewa Kapińskiego na I prezesa Sądu Najwyższego. Czy to realny spór, czy raczej polityczna gra? Kto miał wpływ na tę nominację i czy prezydent buduje własną niezależność wobec partyjnego zaplecza?

Poruszymy temat programu SAFE i rekordowych umów zbrojeniowych – czy PiS podważa ich sens, czy raczej sposób finansowania i realizacji. Czy zagraniczni partnerzy to zagrożenie dla polskiego przemysłu, czy realne wsparcie dla gospodarki i miejsc pracy?

Wrócimy także do sprawy fałszywych alarmów – czy zdaniem PiS państwo zareagowało właściwie i czy potrzebne są zmiany w funkcjonowaniu służb. Czy mamy do czynienia z pojedynczym incydentem, czy z szerszym zjawiskiem, które może wymagać nowych narzędzi prawnych i organizacyjnych?

Zapytamy również o bezpieczeństwo w kontekście rosnących napięć międzynarodowych – czy Polska powinna wrócić do obowiązkowej służb wojskowej i czy taki scenariusz jest dziś realnie rozważany.

Nie zabraknie wątku wyborczego: dlaczego PiS i Konfederacja idą osobno do wyborów w Krakowie, kiedy poznamy kandydata i czy brak porozumienia to zapowiedź szerszego problemu we współpracy po ewentualnych wyborach parlamentarnych. Będzie też o lokalnej polityce – referendum w Radomiu i mobilizacji struktur partyjnych.

