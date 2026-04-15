W Pałacu Prezydenckim odbyło się dzisiaj powołanie Rady Nowych Mediów. Poinformowała o tym kancelaria Karola Nawrockiego. W jej skład weszło 27 osób, ale jedno nazwisko budzi szczególne kontrowersje. Paweł Swinarski to youtuber, autor kanału "Dla pieniędzy", który nie uciekał od prorosyjskiej narracji, komentując atak rosyjskich dronów na Polskę w nocy z 9 na 10 września 2025 roku. "Prezydent Nawrocki powołuje do Rady ds. Nowych Mediów człowieka, przed którym ostrzegały NASK i Sztab Generalny WP - za prorosyjskie i dezinformujące treści" - napisał rzecznik rządu Adam Szłapka. "Napiszę delikatnie. To nie wygląda dobrze" - skomentował Marcin Kierwiński, szef MSWiA.

Powołanie Rady Nowych Mediów 15 kwietnia 2026 roku

Dziś w Pałacu Prezydenckim powołana została Rada Nowych Mediów. Akty powołania 27 członkom w imieniu prezydenta Karola Nawrockiego wręczył zastępca szefa kancelarii prezydenta Adam Andruszkiewicz.

Czym ma zajmować się rada i kto w niej zasiądzie?

Jak informuje kancelaria Karola Nawrockiego, do głównych zadań rady będzie należało "diagnozowanie kondycji współczesnych mediów, ocena ich wpływu na społeczeństwo oraz formułowanie postulatów, dobrych praktyk i propozycji rozwiązań, w tym również o charakterze systemowym".

Przewodniczącą rady została prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Klaudia Cymanow–Sosin. Poza tym w radzie znaleźli się: Rafał Ziemkiewicz, Angelika Badan, Magdalena Baranowska, Michał Białek, Marcin Czapliński, Łukasz Gabler, Karol Gac, Agata Górnicka, Urszula Grotyńska, Marcin Kędryna, Emil Kędzierski, Łukasz Korus, Weronika Kostrzewa, Michał Lewandowski, Eryk Mistewicz, Ewelina Nycz, Anna Pawelec, Kamila Pietrzak, Klaudia Rosińska, Mikołaj Smereczyński, Paweł Swinarski, Tomasz Trzaska, Jakub Turowski, Patryk Wachnik, Łukasz Widuliński i Mateusz Wiktorowicz. W debacie politycznej kontrowersje wzbudziła szczególnie jedna osoba.



"Człowiek, przed którym ostrzegały NASK i Sztab Generalny WP"

Prawdopodobnie chodzi o Pawła Swinarskiego lub też - jak podpisuje się w mediach społecznościowych - Pawła Svinarskiego. Jest on youtuberem, twórcą kanału "Dla pieniędzy". Szczególnie głośno było o nim bynajmniej nie ze względu na treści gospodarcze i finansowe, o których opowiada na swoim kanale, ale ze względu na jego komentarz po ataku rosyjskich dronów na Polskę. Putinowskie bezzałogowce naruszyły naszą przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku. Albo to rosyjski, mniej lub bardziej celowy atak, albo to była ukraińska prowokacja, w której użyto rosyjskich dronów, aby wciągnąć nas do wojny - powiedział wtedy Paweł Svinarski.

"Krótko po ataku dronów na Polskę pojawił się film szerzący fałszywe teorie na temat tego zdarzenia. Interwencję w sprawie podjął już polski oddział NASK – Państwowy Instytut Badawczy" - podał portal Wirtualnemedia.pl.

Jeszcze wcześniej, w 2023 roku o Svinarskim było głośno ze względu na to, że na jaw wyszło, że wspiera Sławomira Mentzena i Konfederację. "Choć Paweł Svinarski do polityki się nie wybiera, to współorganizuje imprezy lidera Nowej Nadziei" - pisała w październiku 2023 roku "Gazeta Wyborcza". Dziś Paweł Svinarski został jednym z członków Rady Nowych Mediów przy Prezydencie RP.

Adam Andruszkiewicz i Paweł Svinarski (Paweł Swinarski)

Szef MSWiA: Napiszę delikatnie. To nie wygląda dobrze

Sprawę powołania Svinarskiego skomentowali na platformie X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz rzecznik rządu Adam Szłapka.

"Niedawno prezydent Nawrocki mocno wsparł, znanego z prorosyjskich sympatii, Orbana. Dziś do Rady Nowych Mediów zaprosił autora, który znany jest z szerzenia prorosyjskiej dezinformacji. Napiszę delikatnie. To nie wygląda dobrze" - napisał szef MSWiA.

"Prezydent Nawrocki powołuje do Rady ds. Nowych Mediów człowieka, przed którym ostrzegały NASK i Sztab Generalny WP - za prorosyjskie i dezinformujące treści" - tak z kolei sprawę skomentował Adam Szłapka.