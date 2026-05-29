Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek zwołanie nadzwyczajnego spotkania w Situation Room w Białym Domu. Tematem rozmów ma być podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej porozumienia z Iranem. Trump zapowiedział również, że Stany Zjednoczone przejmą i zniszczą irańskie zapasy wzbogaconego uranu we współpracy z Teheranem.

Donald Trump / Shutterstock

Donald Trump zwołał pilne spotkanie w Situation Room w Białym Domu.

Tematem rozmów jest przyszłość porozumienia z Iranem.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że w Białym Domu odbędzie się dziś nadzwyczajne spotkanie w Situation Room. To właśnie tam mają zapaść kluczowe decyzje dotyczące przyszłości amerykańskiej polityki wobec Iranu. Decyzja o zwołaniu tego typu narady świadczy o powadze sytuacji i możliwych daleko idących konsekwencjach dla sytuacji międzynarodowej.

Zapowiedź zniszczenia irańskich zapasów uranu

W swoim wpisie na platformie Truth Social Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone przejmą irańskie zapasy wzbogaconego uranu i zniszczą je w ścisłej koordynacji z władzami w Teheranie. Ta deklaracja może oznaczać przełom w negocjacjach dotyczących irańskiego programu nuklearnego.

Według prezydenta USA operacja ma na celu wyeliminowanie zagrożenia związanego z potencjalnym wykorzystaniem wzbogaconego uranu do produkcji broni jądrowej. Trump podkreślił, że działania te będą prowadzone w porozumieniu z irańskimi władzami, co może świadczyć o gotowości obu stron do współpracy w tej kluczowej kwestii.

"Spotkam się teraz w Situation Room, by podjąć ostateczną decyzję" - oświadczył Trump

Wpis Trumpa

"Iran musi zgodzić się na to, że nigdy nie będzie miał broni nuklearnej ani bomby" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social. Dodał też, że cieśnina Ormuz "musi być natychmiast otwarta, bez opłat, dla nieograniczonej żeglugi w obu kierunkach".

Podkreślił, że wszystkie miny morskie - jeśli takie pozostały - zostaną usunięte. Poinformował też, że Amerykanie usunęli wiele takich min poprzez detonację. Całkowitym oczyszczeniem akwenu z pozostałych ładunków ma zająć się Iran - zapowiedział Trump.

"Statki, które utknęły w cieśninie w związku z naszą wspaniałą i bezprecedensową blokadą morską, która teraz zostanie zniesiona, mogą rozpocząć proces powrotu do domu! Pozdrówcie wasze żony, mężów, rodziców i rodziny ode mnie, swojego ulubionego prezydenta!" - kontynuował przywódca USA.

Zapowiedział też, że zapasy wzbogaconego uranu, które określił jako pył nuklearny, zostaną wydobyte w koordynacji z Iranem i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, przez USA. Zaznaczył, że oprócz Amerykanów takie techniczne możliwości mają tylko Chińczycy. Poinformował również, że zapasy zostaną zniszczone.

Odnosząc się do zamrożonych funduszy Iranu na kontach na całym świecie Trump podkreślił, że "nie dojdzie do żadnej wymiany pieniędzy, do odwołania. Inne sprawy, dużo mniej istotne, zostały uzgodnione".

Irański uran

Przedstawiciele USA twierdzą, że otrzymali ustne zobowiązania od Irańczyków w sprawie materiału nuklearnego. Obecnie Teheran posiada około 440 kg uranu wzbogaconego powyżej poziomu cywilnego, co, według ekspertów, wystarczyłoby do budowy ponad 10 głowic jądrowych.