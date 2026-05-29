​Stany Zjednoczone przejęły kryptowaluty o wartości około miliarda dolarów należące do Iranu w ramach szeroko zakrojonej operacji "Ekonomiczna Furia". Amerykańskie władze zapowiadają dalsze działania mające na celu zwiększenie presji na Teheran, który - według szacunków - wykorzystywał kryptowaluty do obchodzenia sankcji i finansowania działalności Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Operacja "Ekonomiczna Furia" to element szerszej kampanii presji na Iran.

Iran wykorzystywał kryptowaluty do obchodzenia sankcji, głównie przy sprzedaży ropy i finansowaniu IRGC.

W piątek amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent poinformował o przejęciu przez Stany Zjednoczone kryptowalut należących do Iranu o łącznej wartości około miliarda dolarów. To efekt szeroko zakrojonej operacji "Ekonomiczna Furia", która ma na celu ograniczenie możliwości finansowych Teheranu. Bessent podkreślił, że przejęcie portfeli kryptowalutowych odbyło się bez wiedzy wielu ich właścicieli, którzy mogą nawet nie zdawać sobie sprawy, że ich środki zostały skonfiskowane.

Według amerykańskich szacunków, przed nasileniem presji Iran transferował miesięcznie 400-500 milionów dolarów za pośrednictwem kryptowalut. Środki te były wykorzystywane głównie do omijania międzynarodowych sankcji oraz finansowania operacji Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Skutki gospodarcze i presja na Teheran

Operacja "Ekonomiczna Furia" nie ogranicza się jedynie do konfiskaty kryptowalut. W jej ramach amerykańskie władze zajmują irańskie aktywa, zamrażają rachunki bankowe oraz nakładają sankcje wtórne na nabywców irańskiej ropy.

Według sekretarza skarbu USA działania te doprowadziły do dramatycznego spadku wartości irańskiej waluty - szacuje się, że rial stracił 60-70 procent wartości względem dolara amerykańskiego. Kryzys gospodarczy w Iranie pogłębia się, a presja ze strony Stanów Zjednoczonych może jeszcze wzrosnąć.

Zamrożone aktywa i negocjacje pokojowe

Zamrożone irańskie aktywa pozostają jednym z kluczowych punktów spornych w trwających negocjacjach pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Rozmowy prowadzone są przy mediacji Pakistanu. Teheran domaga się uwolnienia swoich funduszy za granicą, których łączna wartość przekracza 100 miliardów dolarów, oraz zniesienia amerykańskich sankcji.

Amerykański sekretarz skarbu zapowiedział jednak, że ewentualne ustępstwa w tej sprawie będą wprowadzane bardzo powoli.