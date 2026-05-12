"Ten, kto ucieka, kto uporczywie utrudnia pracę wymiarowi sprawiedliwości, wydaje na siebie publiczny wyrok swojej winy" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Lewicy Tomasz Trela. Polityk komentował w ten sposób wyjazd Zbigniewa Ziobry do USA. Temat będzie poruszany w trakcie polsko-amerykańskich rozmów strategicznych - uważa Trela. Gość Tomasza Terlikowskiego wskazał, że prezydent USA Donald Trump jest chwiejnym politykiem, a jego parasol ochronny dla Ziobry może się skończyć. Poseł mówił również o regulacji rynku kryptowalut.

Poranna Rozmowa w RMF FM - Tomasz Trela RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zbyszku, ja już ciebie tutaj nie chcę". Trela cierpko o sytuacji Ziobry w USA

Kryptowaluty. Trela nie jest zwolennikiem zakazu

Nie mam sobie nic do zarzucenia ani swojemu rządowi, dlatego że myśmy w zeszłym roku położyli konkretną ustawę w tej sprawie - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Trela, pytany o aferę Zondacrypto.

Polityk uważa, że wystarczająco mocno alarmowano Polaków o ryzyku związanym z inwestycjami w kryptoaktywa. Chcieliśmy to uregulować, kto stał na przeszkodzie? Prawica, skrajna prawica i Karol Nawrocki - stwierdził Trela. Nowy projekt posłów PiS-u, by całkowicie zakaz działalności związanej z kryptowalutami na terenie Polski, gość RMF FM podsumował słowami:

Jarosław Kaczyński wpadł na genialny pomysł, że zakaże teraz wszystkiego i myśli, że to zgniłe jajko się od niego odbije (...) Ale to Jarosław Kaczyński musi się wytłumaczyć, dlaczego jego zastępca brał kasę i jego fundacja; Zbigniew Ziobro, dlaczego Karol Nawrocki był z Dudą na imprezie, gdzie Zondacrypto finansowała tę imprezę. (...) Oni się z tego muszą tłumaczyć.