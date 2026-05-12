"Ten, kto ucieka, kto uporczywie utrudnia pracę wymiarowi sprawiedliwości, wydaje na siebie publiczny wyrok swojej winy" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Lewicy Tomasz Trela. Polityk komentował w ten sposób wyjazd Zbigniewa Ziobry do USA. Temat będzie poruszany w trakcie polsko-amerykańskich rozmów strategicznych - uważa Trela. Gość Tomasza Terlikowskiego wskazał, że prezydent USA Donald Trump jest chwiejnym politykiem, a jego parasol ochronny dla Ziobry może się skończyć. Poseł mówił również o regulacji rynku kryptowalut.

Kryptowaluty. Trela nie jest zwolennikiem zakazu

Nie mam sobie nic do zarzucenia ani swojemu rządowi, dlatego że myśmy w zeszłym roku położyli konkretną ustawę w tej sprawie - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Trela, pytany o aferę Zondacrypto.

Polityk uważa, że wystarczająco mocno alarmowano Polaków o ryzyku związanym z inwestycjami w kryptoaktywa. Chcieliśmy to uregulować, kto stał na przeszkodzie? Prawica, skrajna prawica i Karol Nawrocki - stwierdził Trela. Nowy projekt posłów PiS-u, by całkowicie zakaz działalności związanej z kryptowalutami na terenie Polski, gość RMF FM podsumował słowami: 

Jarosław Kaczyński wpadł na genialny pomysł, że zakaże teraz wszystkiego i myśli, że to zgniłe jajko się od niego odbije (...) Ale to Jarosław Kaczyński musi się wytłumaczyć, dlaczego jego zastępca brał kasę i jego fundacja; Zbigniew Ziobro, dlaczego Karol Nawrocki był z Dudą na imprezie, gdzie Zondacrypto finansowała tę imprezę. (...) Oni się z tego muszą tłumaczyć.

Jestem zwolennikiem, żeby każdy inwestował, w co chce, ale jestem zwolennikiem, żeby państwo miało nad tym kontrolę i to weryfikowało - dodał. Tomasz Trela nie zagłosowałby za projektem PiS-u.

Polityk Lewicy zapowiedział, że rząd konsekwentnie będzie procedował ustawę w sprawie kryptowalut, dwukrotnie już zawetowaną przez prezydenta Nawrockiego.

Brak ENA za Zbigniewem Ziobrą to porażka prokuratury?

Czy fakt, że nie ma Europejskiego Nakazu Aresztowania za Zbigniewem Ziobrą, nie jest porażką prokuratury?

To jest ostateczny dowód na to, że państwo prawa działa, że koalicja 15 października przestrzega standardów. (...) Prokurator składa wniosek, sąd podejmuje decyzję. To, że Zbigniew Ziobro ma dostęp do obrońcy, to, że obrońca utrudnia postępowanie sądowe, to znaczy, że państwo działa. Czy ja jestem zadowolony, że Ziobro uciekł na Węgry i do Stanów Zjednoczonych? Nie jestem. Czy ja bym chciał, żeby Ziobro był tutaj, w Polsce? Chciałbym. Ale nie mogę działać niezgodnie z przepisami prawa - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Trela, odnosząc się do sprawy wyjazdu do USA byłego ministra sprawiedliwości.

Poseł Lewicy wskazał, że sprawa jest wyjaśniana. Polityk mówił w naszym studio, że republikanie mogą stracić większość w Kongresie w listopadowych wyborach, Donald Trump nie będzie wiecznie prezydentem USA, a poza tym jest on politykiem "tak chwiejnym, że rano mówi jedno, wieczorem mówi co innego".

Więc rano mógł powiedzieć "Zbyszku zapraszam", a wieczorem może powiedzieć "Nie, Zbyszku, ja już ciebie tutaj nie chcę" - uważa Trela.

Rozmówca Tomasza Terlikowskiego, nie kwestionując idei polsko-amerykańskiego sojuszu, stwierdził, że Polska powinna przemyśleć gesty wobec USA.

Wprowadzenie małżeństw jednopłciowych

Dlaczego Lewica tak mało zdecydowanie walczy o wprowadzenie małżeństw jednopłciowych? - brzmiało jedno z pytań od słuchaczy.

Lewica walczy, podejmuje działania, natomiast koalicja 15 października to nie koalicja większościowa partii lewicowych - powiedział Tomasz Trela.

Pierwszy krok to związki partnerskie, transkrypcja teraz, o którą walczy pan premier Gawkowski i prowadzi rozmowy m.in. z panem ministrem Kierwińskim - dodał poseł Lewicy. Nie zgodził się on ze stwierdzeniem, że szef MSWiA Marcin Kierwiński "hamuje" ów proces. Wskazał, że Kierwiński i Gawkowski nie mają w sprawie transkrypcji odmiennego zdania.

Szukamy przestrzeni, by to jak najszybciej zrealizować - powiedział gość RMF FM.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych! 

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTubehttps://www.youtube.com/@RMF24Video 

Zobacz również:

Opracowanie: