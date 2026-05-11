Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin oficjalnie potwierdziło, że prezydent USA Donald Trump odwiedzi Pekin w dniach 13–15 maja na zaproszenie Xi Jinpinga. Głównym punktem wizyty będą rozmowy obu przywódców, podczas których poruszone zostaną m.in. kwestie Iranu, wojny na Bliskim Wschodzie oraz sporne sprawy gospodarcze w relacjach amerykańsko-chińskich.

Donald Trump odwiedzi Chiny 13–15 maja

Podczas wizyty Trump planuje zwrócić uwagę na chińskie wsparcie dla Iranu i Rosji oraz rosnący arsenał jądrowy Pekinu. Biały Dom zapowiada powołanie dwóch nowych instytucji: Chińsko-Amerykańskiej Rady Handlu i Chińsko-Amerykańskiej Rady Inwestycji, które mają stworzyć stały mechanizm konsultacji w tych obszarach. Celem jest m.in. zrównoważenie bilateralnego handlu.

Przedstawiciele administracji USA podkreślają, że obecne porozumienie dotyczące zniesienia restrykcji eksportowych na metale ziem rzadkich pozostaje w mocy do października, choć nie podano, czy zostanie przedłużone. Zaprzeczono też informacjom o chińskiej propozycji "potężnych" inwestycji w USA.

Wizyta Trumpa przewiduje uroczystą ceremonię powitalną, spotkania dwustronne z Xi, zwiedzanie Świątyni Nieba oraz bankiet państwowy. W piątek odbędzie się kameralne przyjęcie przy herbacie i lunch roboczy obu przywódców. Konferencja prasowa na razie nie jest planowana.

Biały Dom zapowiedział również, że Xi Jinping ma złożyć rewizytę w USA w drugiej połowie roku.