Premier Izraela Benjamin Netanjahu ostro skrytykował decyzję Unii Europejskiej o nałożeniu nowych sankcji na ekstremistycznych izraelskich osadników z Zachodniego Brzegu. Według szefa izraelskiego rządu, działania UE są nieakceptowalne i świadczą o "moralnym bankructwie" Europy.
W poniedziałek Unia Europejska ogłosiła jednomyślne wprowadzenie nowych sankcji wobec niektórych izraelskich osadników z okupowanego Zachodniego Brzegu, oskarżanych o przemoc wobec Palestyńczyków. Decyzję tę przekazała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, podkreślając, że "ekstremizm i przemoc pociągają za sobą konsekwencje".
Jednocześnie Wspólnota zdecydowała o objęciu sankcjami także czołowych przedstawicieli palestyńskiego Hamasu.
Premier Izraela Benjamin Netanjahu nie krył oburzenia decyzją Brukseli. "Kiedy Izrael i USA 'wykonują za Europę brudną robotę', walcząc za cywilizację przeciwko dżihadystycznym szaleńcom w Iranie i innych miejscach, UE pokazuje swoje moralne bankructwo, przedstawiając fałszywą symetrię między obywatelami Izraela a terrorystami z Hamasu" - napisał na platformie X.
Dodał również, że "karanie Żydów za to, że żyją w Judei i Samarii jest niedopuszczalne", a Izrael "zawsze będzie chronił ich prawa do życia w sercu ojczyzny naszych przodków".
Judea i Samaria to izraelskie określenie terytorium znanego międzynarodowo jako Zachodni Brzeg Jordanu. Obszar ten został zajęty przez Izrael podczas wojny sześciodniowej w 1967 roku i od tego czasu pozostaje pod izraelską okupacją. Obecnie mieszka tam około 3 milionów Palestyńczyków i pół miliona żydowskich osadników. Większość państw świata uznaje żydowskie osadnictwo na tym terenie za nielegalne.
Organizacje broniące praw człowieka oraz media od miesięcy alarmują o wzroście przemocy ze strony grup ekstremistycznych osadników wobec Palestyńczyków, w tym o śmiertelnych atakach. Według danych ONZ, w 2025 roku odnotowano ponad 1800 takich incydentów, które dotknęły około 280 palestyńskich społeczności.
Unia Europejska już wcześniej nakładała sankcje na przedstawicieli radykalnych żydowskich osadników. Na okupowanym Zachodnim Brzegu i zaanektowanej przez Izrael Wschodniej Jerozolimie mieszka obecnie ponad 700 tysięcy osadników, a większość osiedli powstała na prywatnych gruntach palestyńskich.