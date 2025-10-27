Sławomir Mentzen niewątpliwie jest wybitnym operatorem hulajnogi i wybitnym smakoszem swojego własnego, produkowanego przez jego browar piwa. Natomiast czy jest wybitnym politykiem? Śmiem wątpić - mówił europoseł. Nie odbieram mu prawa do tego, że być może kiedyś takim się stanie - dodał.

Nie mam najmniejszego zamiaru zajmować się specjalnie w ten poniedziałkowy poranek, bo mam co robić po wyjściu z tego studia, egzegezą słów pana Mentzena - podkreślił Brudziński. Odnosząc się do tego, czy Konfederacja może być potencjalnym koalicjantem PiS-u, stwierdził: "Koalicjanta będziemy szukać na drugi dzień po wyborach, jeżeli okaże się, że mamy za mało szabel".

Przez najbliższe 2 lata (do wyborów w 2027 roku - przyp. red.) nie będziemy zajmować się ani Mentzenem, ani specjalnie nie mamy zamiaru zajmować się Tuskiem, ani też specjalnie nie mamy zamiaru udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądem - wyliczał gość Tomasza Weryńskiego.