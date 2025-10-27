Znany z ostrego języka europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński lekceważąco odniósł się do ocen formułowanych przez Sławomira Mentzena po kongresie PiS-u w Katowicach. W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 stwierdził, że ten czołowy polityk Konfederacji jest "wybitnym operatorem hulajnogi i smakoszem własnego piwa".
"Coroczna waloryzacja 800+, bony mieszkaniowe na 100k zł za trzecie dziecko, dochód podstawowy 500 zł dla każdego, likwidacja kwoty wolnej, czterodniowy tydzień pracy dla seniorów, gwarancja wkładu własnego i wiele innych podobnych pomysłów znajduje się w pokazanym dziś socjalistycznym programie PiS" - pisał w piątek na portalu X Sławomir Mentzen z Konfederacji. W ten sposób odniósł się do kongresu Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach.
"I jeszcze ktoś się dziwi, że nie chcę mieć nic wspólnego z tym planem ostatecznego zrujnowania naszego państwa?" - pytał retorycznie były kandydat na prezydenta.