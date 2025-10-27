Joachim Brudziński, gość Tomasza Weryńskiego w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24, przyznał, że Donalda Tuska się nie boi, jednak dodał, że jest skutecznym politykiem. "Posklecał tę swoją Koalicję Obywatelską z różnych podmiotów i posiada realną władzę, realne zasoby. Potrafi je wykorzystywać w sposób bezwzględny" – stwierdził polityk. "Tuska na pewno nie należy lekceważyć i musimy mieć tego świadomość jako działacze" – dodał.

Wiceprzewodniczący i europoseł PiS w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 pytany o słowa Bronisława Wildsteina "Słabość Zachodu podmywanego ideologią emancypacji spowodowała, że Rosja zdecydowała się na atak na Ukrainę", odpowiedział: Jesteśmy partią polityczną, która ma w sobie odwagę i również taką intelektualną gotowość do tego, żeby otwierać się na ludzi wybitnych, którzy mają prawo do swojej oceny. Ale nie jest to, jeszcze raz chcę podkreślić, oficjalne stanowisko programowe naszej partii. (...) My przygotowując się do kolejnej kampanii, będziemy uzbrojeni w program, a nie w puste emocje.

Byliśmy pierwszym rządem w ówczesnej zjednoczonej Europie, który w sposób tak stanowczy, wsparł Ukrainę. (...) Lech Kaczyński w Tbilisi przestrzegał i opisywał dokładnie ten scenariusz. Pan redaktor formułuje zarzut, że my jesteśmy partią prorosyjską w sposób zawoalowany. Jest to zarzut niesprawiedliwy, nieprawdziwy - ocenił Brudziński.

Konwencja KO

Tuska na pewno nie należy lekceważyć i musimy mieć tego świadomość jako działacze. Zwracam się do tych, którzy nas popierają. Jeszcze za wcześnie, żeby witać się z gąską. Jeszcze za wcześnie, żeby przymierzać się do stanowisk ministrów, wiceministrów. Mówię to do swoich kolegów. Na razie praca, praca, praca, ciężka robota - przyznał wiceprzewodniczący i europoseł PiS.

Drżałem, ale ze śmiechu. Jak usłyszałem tę niezwykle cenną diagnozę, która jak sądzę, nawet jestem pewien, przejdzie do definicji typologii partii politycznych w naukach politologicznych, być może nawet w doktrynach polityczno-prawnych, a mianowicie partii nieoczywistej, partii dyskretnej i partii niedyskretnej. I tak jak to Jarosław Kaczyński w sposób niezwykle trafny, ale i też niezwykle dowcipnie skomentował podczas wystąpienia zamykającego naszą konwencję programową: Otóż dwie partie niedyskretne połączyły się z jedną partią dyskretną. I to ma być nowa jakość na polskiej scenie politycznej? - mówił o konwencji KO.

Ja się boję Tuska jak zeszłorocznego śniegu, ale nie odbieram mu jednego: skuteczności i zasobów. Donald Tusk dzisiaj jest premierem. Posklecał tę swoją Koalicję Obywatelską z różnych podmiotów i posiada realną władzę, realne zasoby. Mówię tutaj nie tylko o zasobach wynikających z pełnionej funkcji, z nadzoru nad poszczególnymi ministerstwami. Potrafi je wykorzystywać w sposób bezwzględny - stwierdził.

Przyszłe wybory i ewentualny koalicjant

Sławomir Mentzen niewątpliwie jest wybitnym operatorem hulajnogi i wybitnym smakoszem swojego własnego, produkowanego przez jego browar piwa. Natomiast czy jest wybitnym politykiem? No ja śmiem póki co jeszcze wątpić - powiedział polityk PiS.

Jeżeli pan pyta o zadanie, jakie dzisiaj przed Prawem i Sprawiedliwością stoi, to tym zadaniem jest w sposób odpowiedzialny, m.in. przez takie konwencje programowe, jak te, którą zorganizowaliśmy w sobotę, przekonać Polaków do tego, że dzisiaj na scenie politycznej jedyną formacją polityczną gotową w sposób odpowiedzialny do przejęcia władzy jest Prawo i Sprawiedliwość, a nie szukanie koalicjanta. Koalicjanta będziemy szukać na drugi dzień po wyborach, jeżeli okaże się, że tych szabel mamy w Prawie i Sprawiedliwości za mało - ocenił Brudziński.

Pytany o obecność Jacka Kurskiego na konwencji, odpowiedział: Rozumiem, że dzisiaj takim czarnym ludem polskiej polityki ma być osoba Jacka Kurskiego. (...) Jacek Kurski jest jednym z wielu, naprawdę bardzo wielu działaczy naszego obozu politycznego. Jedni Jacka Kurskiego uwielbiają, jedliby, przepraszam za takie określenie łyżkami. Inni Jacka Kurskiego nie cierpią.

Repolonizacja mediów

Pytany o to czy repolonizacja mediów to jest nadal niespełniony sen PiS-u, odpowiedział: Tak, dlatego że Polska zasługuje na to.

Niech pan spróbuje kupić niemieckie czasopismo. Próbowali kiedyś Hiszpanie w Niemczech. I co się okazało? Że nawet po nabyciu jednego z tych czasopism był taki opór w społeczeństwie niemieckim i w elitach politycznych Niemiec, że ta gazeta wróciła z powrotem do kapitału niemieckiego. Trudno mieć o to do Niemców pretensje. Tak samo powinno być u nas. Jest dzisiaj bardzo znaczna nierównowaga na rynku medialnym. Kapitał polski w stosunku do kapitału obcego, zagranicznego, jeżeli chodzi o rynek mediów, jest no, nie chcę powiedzieć dyskryminowany, ale jest na pewno słabszym udziałowcem - wyjaśnił polityk.

Sprawa Mejzy

Łukasz Mejza nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Łukasz Mejza jest członkiem klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, co już wielokrotnie na ten temat mówiłem, że jak się jest politykiem na tyle kontrowersyjnym czy niosącym poprzez swoją aktywność tyle emocji i przekracza się w sposób tak drastyczny prędkość i jest się zatrzymanym przez policję, to chciałoby się powiedzieć: morda w kubeł, wyciągam portfel, płacę mandat, przepraszam i jadę dalej, a nie wyciągam legitymację poselską - stwierdził polityk.

Do wyborów dwa lata. Łukasz Mejza miał bardzo dalekie miejsce na liście wyborczej w okręgu lubuskim. To jest też specyfika ordynacji wyborczej, że aby móc zwiększyć pulę uzyskanych mandatów w danym okręgu, to musi paść bardzo dużo głosów na całą listę. Co by nie powiedzieć o Mejzie, to jednak głosy na listę przynosił - wskazał Brudziński.

