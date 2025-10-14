Godzinna rozmowa m.in. o pakcie senackim Konfederacji z PiS-em i wetowaniu ustaw - tak lider Konfederacji Sławomir Mentzen opisywał w programie Polsat News swoje spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim. Według posła Nawrocki miałby być gospodarzem paktu obu partii.

Sławomir Mentzen, Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki / Art Service, Radek Pietruszka / PAP

Sławomir Mentzen poinformował, że rozmawiał z prezydentem w poniedziałek przez około godzinę; rozmowa była według niego konstruktywna.

Lider Konfederacji namawiał prezydenta do zawetowania ustawy o rynku kryptoaktywów oraz ustaw podatkowych, które - jego zdaniem - obciążą polskich przedsiębiorców.

W rozmowie poruszono także temat możliwego paktu senackiego Konfederacji z PiS, którego gospodarzem miałby być prezydent Nawrocki.

Mentzen podkreślił, że prezydent rozumie sytuację na prawej stronie sceny politycznej i jest gotów pomóc w poprawie relacji między Konfederacją a PiS.

Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz, pytany przez PAP o rozmowę Nawrockiego z Mentzenem, odmówił komentarza w tej sprawie.

Mentzen, pytany w Polsat News o to, kiedy ostatnio rozmawiał z prezydentem, odpowiedział, że w poniedziałek. Podkreślił, że rozmowa trwała około godziny. Wydaje mi się, że to była bardzo dobra i konstruktywna rozmowa, z której jestem bardzo zadowolony - powiedział.

Namawianie do weta

Dopytywany o szczegóły, powiedział, że namawiał Nawrockiego do zawetowania m.in. uchwalonej przez Sejm ustawy o rynku kryptoaktywów, która zakłada, że nadzór nad nim sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Lider Konfederacji przyznał też, że przedstawił prezydentowi argumenty za tym, żeby zawetował ustawy podatkowe przygotowane przez resort finansów, które - zdaniem posła - mają "dociążyć podatkami polskich przedsiębiorców".

Chciałbym, żeby wreszcie polscy przedsiębiorcy znaleźli swojego obrońcę, żeby wreszcie polski prezydent zawetował ustawy zmierzające do opodatkowania polskiego biznesu. Mam więc wielką nadzieję, czas pokaże, że moje argumenty trafiły do prezydenta - powiedział.

Na kłopoty Nawrocki

Mentzen relacjonował, że kolejnym wątkiem poruszonym w rozmowie z Nawrockim był pomysł nawiązania paktu senackiego Konfederacji z PiS, którego gospodarzem miałby być właśnie Nawrocki.

Prezydent Nawrocki doskonale rozumie sytuację, obserwuje nasze nieporozumienia z prezesem (PiS, Jarosławem) Kaczyńskim. (...) Wierzę, że za jakiś czas być może (prezydent) weźmie na siebie jakąś odpowiedzialność, żeby nas troszeczkę zbliżyć - ocenił poseł Konfederacji.

W jego ocenie prezydentowi zależy na poprawie relacji "po prawej stronie polskiej sceny politycznej". Prezydent rozumie zarówno moje zdanie, jak i argumenty Jarosława Kaczyńskiego. Czuję się uczciwie i sprawiedliwie traktowany przez prezydenta Nawrockiego - powiedział Mentzen.

Ostro na lini Kaczyński-Mentzen

Pod koniec lipca źródła PAP związane z PiS przekazały, że ugrupowanie zabiega o koalicjanta, którym wtedy mogła zostać Konfederacja i liczyło na podpisanie przez nią deklaracji programowej. Z kolei głosy płynące z Konfederacji mówiły o niepoważnej propozycji i oceniły ją jako grę obliczoną na pozyskanie elektoratu ugrupowania. Od tamtej pory doszło w mediach do wielu nieprzyjemnych wymian zdań między politykami obu partii, zwłaszcza między Kaczyńskim a Mentzenem.