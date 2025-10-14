Jutro miną dwa lata od wyborów z 15 października 2023 r., po których władzę przejęła obecnie rządząca koalicja. Czy po dwóch latach rządów Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy Polakom żyje się lepiej czy gorzej? Zapytaliśmy o to uczestników sondażu Opinia24 dla RMF FM. Wyniki mogą być dla obozu władzy sporym zaskoczeniem.

Donald Tusk / Wojciech Olkuśnik / East News

Największa grupa uczestników badania stwierdziła, że po dwóch latach rządów koalicji 15 października (przez opozycję nazywanej koalicją 13 grudnia) żyje im się tak samo, jak do tej pory. Taką odpowiedź wybrało aż 45 proc. respondentów.

31 proc. respondentów stwierdziło, że żyje im się gorzej. Poprawę swojego losu zauważyło zaledwie 12 proc. badanych. Tyle samo osób nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi.

Wyniki sondażu / Opinia24 dla RMF FM /

Które grupy badanych deklarują, że żyje im się lepiej? Taką odpowiedź wybrało 30 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej i 27 proc. tych, którzy w pierwszej turze wyborów prezydenckich głosowali na Rafała Trzaskowskiego. Tego zdania jest też 16 proc. osób z wyższym wykształceniem.

Poprawę poziomu swojego życia po dwóch latach rządów koalicji 15 października zauważa zaledwie 6 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości i 2 proc. zwolenników Konfederacji.

W grupie wyborców Konfederacji odpowiedzi negatywne to aż 57 proc., a w przypadku elektoratu Prawa i Sprawiedliwości - 55 proc.

Ocena 2 lat rządów koalicji 15 października / Opinia24 dla RMF FM /

Ostrzeżeniem dla rządzących powinien być fakt, że w żadnej grupie wiekowej odpowiedzi wskazujące na poprawę losu nie przekraczają 14 proc. Najwięcej wskazań mówiących o tym, że żyje się lepiej, odnotowano w grupie wiekowej 60+.

Sondaż Opinia24 dla RMF FM został przeprowadzony w dniach 6-8 października na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski (18 lat i więcej).

Badanie zostało zrealizowane techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo - CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).