​Prokuratura Krajowa przekazała warszawskiemu sądowi odpowiedź na pytanie, czy poszukiwany krajowym listem gończym Zbigniew Ziobro nadal przebywa na terenie Unii Europejskiej. To jedna z przesłanek wydania za nim Europejskiego Nakazu Aresztowania, o czym ma zdecydować sąd. Z pisma prokuratury jednak wynika, że Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych.

/ Albert Zawada / PAP

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Prokuratura Krajowa potwierdza, że były minister sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro od 9 maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Mimo to prokurator generalny podtrzymuje wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Sąd pytał śledczych, czy poszukiwany przebywa na terytorium Unii Europejskiej, bo takie podejrzenie jest warunkiem wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Według części prawników przepisów nie można poszerzać, a wydanie nakazu wymaga podejrzenia, że poszukiwany przebywa w którymś z krajów Unii Europejskiej. Właśnie dlatego obrońca Ziobry jeszcze przed prokuraturą dostarczył sądowi jego oryginalne oświadczenie, że przebywa we wskazanej miejscowości w USA, dokąd dotarł legalnie i która jest miejscem jego stałego pobytu.

Minister Żurek: Sąd nie powinien umarzać takiego postępowania

Według obrony postępowanie ws. Europejskiego Nakazu Aresztowania należy w związku z tym umorzyć. Prokuratura jest jednak innego zdania. Sąd nie powinien umarzać takiego postępowania, bo ta osoba w każdej chwili może powrócić do przestrzeni Unii Europejskiej i wtedy musi być gotowe ENA (Europejski Nakaz Aresztowania - red.), które czeka na taką osobę i czekają służby państw Unii Europejskiej - tłumaczy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Decyzja sądu w sprawie wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania Zbigniewa Ziobry może zapaść w najbliższych dniach.