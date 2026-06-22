"To nie jest ustawa, która przewiduje jawność zarobków lekarzy" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek o projekcie umożliwiającym zbieranie informacji o zarobkach medyków. "Dotyczy informowania Ministerstwa Zdrowia o tym, ile poszczególni lekarze zarabiają, ponieważ według aktualnego stanu prawnego resort nie dysponuje jednoznaczną informacją dot. zarobków lekarzy wynikających z różnych etatów i pracy w różnych placówkach" – mówił.

Wideo youtube

Prof. Wiącek zaznaczał, że ustawa ma służyć zagregowaniu informacji, tak by resort wiedział, ile dany lekarz zarabia. Natomiast to nie będą informacje, które będą ujawniane opinii publicznej. W tego typu przypadku rzeczywiście można by mówić o wkroczeniu w prawo do prywatności. Wówczas ta sprawa nabiera nowego wymiaru - tłumaczył.

Salonik VIP w Szpitalu Południowym: Sytuacja, którą trzeba wyjaśnić

To sytuacja, którą trzeba wyjaśnić - ocenił Wiącek o doniesieniach o saloniku VIP dla polityków w Szpitalu Południowym.

Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to jest rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie tego, w jaki sposób powinny funkcjonować szpitalne oddziały ratunkowe. Jest jednoznacznie napisane, jakie powinny być kryteria przyjmowania na oddziały ratunkowe. Podlega weryfikacji to, czy w poszczególnych szpitalach procedury są respektowane - dodawał.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.