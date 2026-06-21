Płonie fabryka aerozoli w Charnowie w województwie pomorskim. Na miejscu jest ponad 40 zastępów straży pożarnej. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB rozesłało specjalny alert, ostrzegający przed zadymieniem.

Zdjęcie z miejsca pożaru fabryki / KM PSP w Słupsku / PAP

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Około godziny 12:40 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze na terenie zakładu zajmującego się produkcją aerozoli w miejscowości Charnowo, w powiecie słupskim, niedaleko Ustki. Kłęby czarnego dymu widać z wielu kilometrów.

Ogniem objęty jest cały zakład.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano 47 zastępów straży pożarnej. W akcji bierze udział też grupa chemiczna oraz zabezpieczenie medyczne, a także zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza.

Policja ewakuowała mieszkańców 9 domów, które znajdują się w najbliższym sąsiedztwie płonącej fabryki.

Ze względu na rodzaj produkcji prowadzonej w zakładzie oraz znajdujące się tam materiały, istnieje ryzyko, że może dojść do wybuchów.