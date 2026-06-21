Płonie fabryka aerozoli w Charnowie w województwie pomorskim. Na miejscu jest ponad 40 zastępów straży pożarnej. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB rozesłało specjalny alert, ostrzegający przed zadymieniem.

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Około godziny 12:40 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze na terenie zakładu zajmującego się produkcją aerozoli w miejscowości Charnowo, w powiecie słupskim, niedaleko Ustki. Kłęby czarnego dymu widać z wielu kilometrów.

Ogniem objęty jest cały zakład.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano 47 zastępów straży pożarnej. W akcji bierze udział też grupa chemiczna oraz zabezpieczenie medyczne, a także zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza.

Policja ewakuowała mieszkańców 9 domów, które znajdują się w najbliższym sąsiedztwie płonącej fabryki.

Ze względu na rodzaj produkcji prowadzonej w zakładzie oraz znajdujące się tam materiały, istnieje ryzyko, że może dojść do wybuchów. 

"Uwaga! Pożar hali produkcyjnej w Charnowie. Duże zadymienie. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji" - alert o takiej treści został rozesłany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do odbiorców w Słupsku i powiecie słupskim. 

"Prosimy o pozostanie w domach"

Na ten moment nie ma osób poszkodowanych w związku z pożarem. Prowadzone jest stałe monitorowanie jakości powietrza przez służby. 

Specjalistyczna grupa chemiczna wykonuje pomiary i rozpoznanie w rejonie zdarzenia. 

"W związku z pożarem w Charnowie oraz możliwością występowania w powietrzu szkodliwych substancji, prosimy o pozostanie w domach i ograniczenie wychodzenia na zewnątrz do niezbędnego minimum. Zalecamy zamknięcie okien i drzwi oraz wyłączenie wentylacji mechanicznej" - zaapelował wójt gminy Ustka Rafał Konon na Facebooku.

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