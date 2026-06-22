Za cztery lata na polskich torach mogą pojawić się nowi przewoźnicy. Trwają przygotowania do przetargów na międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy kolejowe, które do tej pory były domeną państwowego operatora - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Liberalizacja rynku to efekt unijnych przepisów, a pierwsze postępowania mają ruszyć już w 2027 roku.
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Zmiany na rynku kolejowym to konsekwencja wdrożenia IV Pakietu Kolejowego Unii Europejskiej. Nowe przepisy nakładają na Polskę obowiązek otwarcia rynku nie tylko dla przewozów komercyjnych, ale również tych dotowanych, realizowanych w ramach służby publicznej. Dotyczy to przede wszystkim połączeń dalekobieżnych - międzywojewódzkich i międzynarodowych, obsługiwanych obecnie przez pociągi kategorii IC i TLK. W tej kategorii znalazłoby się np. połączenie do Chorwacji.
Dziennik przypomina, że pod koniec 2030 r. kończy się obowiązywanie 10-letniej umowy między Ministerstwem Infrastruktury a państwowym przewoźnikiem - spółką PKP Intercity - na realizowanie tej siatki połączeń. Początkowo ten kontrakt opiewał łącznie na 21 mld zł, ale w 2023 r. zwiększono go do 29 mld zł. Teraz resort mówi o konieczności kolejnego powiększenia dopłat, co jest tłumaczone realizacją przez naszego narodowego przewoźnika wielkiego programu modernizacji i wymiany taboru. Dodaje, że od końca 2030 r. dotowane przewozy międzywojewódzkie i międzynarodowe resort infrastruktury będzie musiał powierzać przewoźnikom wybranym w przetargach.
"Wreszcie wystartowały przygotowania do tych postępowań. Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury Centrum Unijnych Projektów Transportowych rozpoczyna konsultacje rynkowe z przewoźnikami. To ma pozwolić ustalić warunki właściwego postępowania na przewozy, które, jak się dowiedzieliśmy, ma zostać ogłoszone w III kw. 2027 r." - czytamy na łamach dziennika.
Jak wskazuje również "DGP", zdaniem ekspertów po 2030 r. nadal większość przewozów dalekobieżnych będzie obsługiwana przez PKP Intercity, ale jednocześnie na rynku pojawią się nowi gracze.