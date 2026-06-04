Węgrzy rozpisują się o Marcinie Romanowskim. Pod lupę wzięli deklarację majątkową byłego wiceministra sprawiedliwości. Ile zarobił na Węgrzech Romanowski? O tym pisze m.in. dziennik "Nepszava".

Marcin Romanowski / Wojciech Olkuśnik / East News

Marcin Romanowski zarobił ok. 210 tys. złotych w węgierskim Centrum Praw Podstawowych powiązanym z Viktorem Orbanem.

Co jeszcze zadeklarował Romanowski?

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W kwietniu 2025 roku, gdy Orban kierował rządem Węgier, Romanowski stanął na czele Polsko-Węgierskiego Instytutu Wolności, działającego w ramach prorządowego węgierskiego Centrum Praw Podstawowych (Alapjogokert Koezpont).

W opisie misji Instytutu na jego stronie internetowej można przeczytać, że "Polska stała się laboratorium badawczym, w którym wartości stanowiące fundamenty cywilizacji zachodniej są kwestionowane i nieustannie atakowane". Ośrodek opublikował kilkanaście tekstów poświęconych m.in. rzekomym "atakom liberalnej administracji (premiera Donalda - red.) Tuska na polską konstytucję i wolność słowa" oraz domniemanym atakom na wolność prasy w Polsce.

Centrum Praw Podstawowych jest organizatorem m.in. węgierskiej edycji konferencji środowisk konserwatywnych CPAC (Conservative Political Action Conference), największej imprezy politycznej skrajnej prawicy w USA.

Ile zarobił Romanowski?

Węgierskie media podały, że w ramach wynagrodzenia od Centrum Praw Podstawowych Romanowski otrzymał 17,5 mln forintów, czyli ok. 210 tys. zł. Tygodnik "HVG" podkreślił, że w czasie poprzedzającym zmianę władzy na Węgrzech Centrum funkcjonowało w oparciu o środki państwowe.

"(Romanowski - red.) nie wydał wszystkiego, ponieważ zadeklarował też posiadanie 8,7 mln forintów (ponad 100 tys. zł - red.) w gotówce. Ponadto mieszkanie, w którym mieszkał w Budapeszcie, mogło być częściowo przysługą (od władz węgierskich - red.), ponieważ wynajmująca je firma jest powiązana z osobami zbliżonymi do Fideszu (partii Orbana - red.)" - napisał tygodnik.

Ziobro i Romanowski chronili się na Węgrzech

Pod rządami Orbana ochronę międzynarodową na Węgrzech otrzymali były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego były zastępca Marcin Romanowski. Wobec obu polska Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wobec Romanowskiego warszawski sąd w połowie lutego wydał ponownie europejski nakaz aresztowania (ENA).

Pierwszy ENA za byłym wiceministrem został wydany w grudniu 2024 r. Wtedy też okazało się, że rząd Orbana udzielił mu azylu. Rok później, w grudniu 2025 r., ten ENA został uchylony. Prokuratura skierowała drugi wniosek, a Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił go w lutym br. i ponownie wydał ENA za Romanowskim.

Ziobro opuścił Węgry i przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Nie jest jasne, gdzie znajduje się Romanowski. Pod koniec kwietnia opuścił mieszkanie, które wynajmował w Budapeszcie. Polskie media informowały, że był później widziany w Serbii i Chorwacji.

