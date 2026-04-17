Doniesienia potwierdził w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Kacprem Wróblewskim sam Bartosz Romowicz, którzy przeprowadzał kontrolę w resorcie Pauliny Hennig-Kloski. Od początku mówię, że będę głosował za wotum nieufności za działania pani minister na terenie mojego okręgu i to jest moja motywacja. Dlatego poprosiłem konkretnie o dokumenty związane z moim okręgiem - mówił.

Poprosiłem m.in. o wykaz dotacji wraz z kwotami dla organizacji pozarządowych udzielanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska za rządów pani Pauliny Hennig-Kloski. Chciałbym sprawdzić, czy np. Stowarzyszenie na rzecz Wszystkich Istot lub inne fundacje, które dzisiaj w bardzo mocny sposób atakują w internecie posłów Polski 2050 za ustawę, którą złożyliśmy z PSL-em, pobierali jakieś dotacje z Ministerstwa Klimatu i Środowiska - podkreślił polityk, licząc, że kontrola zakończy się przed głosowaniem nad wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska. To wydarzy się pod koniec kwietnia.

Dodał jednocześnie, że nie zamierza wycofywać się z deklaracji o głosowaniu przeciwko szefowej resortu. Panie premierze, popieram pana rząd, popieram pana premiera. Natomiast nie ma żadnej reakcji na szkodliwe działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska w miejscu, gdzie mieszkam, gdzie też są wyborcy, gdzie też są mieszkańcy. Będę o tym głośno mówił, aż to do pana premiera dotrze, żeby pan premier zainteresował się tym, co dzieje się w tym miejscu, że ludzie tracą pracę przez działania resortu klimatu, że nie oferujemy im nic w zamian, że nie myślimy o kompleksowym planie ochrony przyrody w kontekście zmiany gospodarki - mówił poseł Polski 2050.

Odwołają Paulinę Hennig-Kloskę?

W lutym, po przegranych wyborach na przewodniczącą Polski 2050 (triumfowała wówczas Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz), Paulina Hennig-Kloska wraz z grupą parlamentarzystów ogłosiła odejście z Polski 2050 i powołanie nowego klubu parlamentarnego o nazwie Centrum. W tym samym miesiącu szefowa resortu klimatu i środowiska została powołana na prezesa stowarzyszenia Centrum Polska .

W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o odwołaniu Pauliny Hennig-Kloski z pełnionej przez siebie funkcji. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, koalicjanci chcą wewnętrznej dyskusji na temat przyszłości szefowej resortu klimatu i środowiska.

Zastrzeżenia do Hennig-Kloski ma oczywiście jej dawna partia, Polska 2050. Jak mówił jeszcze niedawno poseł Łukasz Osmalak, nie jest pewne to, że koalicja rządząca obroni Hennig-Kloskę. Oprócz Polski 2050 podobnego zdania jest Polskie Stronnictwo Ludowe.

Pod koniec marca poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa przekazał PAP, że pod inicjatywą o odwołanie Hennig-Kloski podpisało się łącznie prawie 100 posłów. Jak wymienił, podpisy pod wnioskiem złożyła znakomita większość posłów Konfederacji, liczni posłowie PiS, a także posłowie innych ugrupowań i posłowie niezrzeszeni.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że głosowanie nad wotum nieufności wobec Pauliny Hennig-Kloski odbędzie się pod koniec kwietnia, na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Jednocześnie zapowiedział, że rząd stanie po stronie minister.