W Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyła się kontrola poselska polityków Polski 2050 - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. W resorcie Pauliny Hennig-Kloski pojawili się posłowie Bartosz Romowicz i Adam Luboński, którzy oczekują dokumentacji dotyczącej działań MKiŚ na terenie Podkarpacia.
- Politycy Polski 2050 przeprowadzili kontrolę poselską w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
- Bartosz Romowicz przyznał, że oczekuje dokumentacji dotyczącej działań resortu na terenie Podkarpacia.
- W ostatnich dniach szefowa resortu Paulina Hennig-Kloska jest coraz mocniej krytykowana; pod koniec kwietnia odbędzie się głosowanie nad wotum nieufności wobec niej.
O tym, że w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyła się kontrola poselska polityków Polski 2050, poinformowała na antenie internetowego Radia RMF24 posłanka klubu parlamentarnego Centrum Ewa Szymanowska.
Tuż przed programem uzyskałam informację, że do Ministerstwa Klimatu i Środowiska weszła kontrola poselska i nie jest to opozycyjna kontrola - chyba że już pan poseł Romowicz i pan poseł Luboński są w opozycji - stwierdziła z przekąsem. Weszli i kontrolują ministerstwo - dodała była posłanka Polski 2050, zaznaczając, że pomimo podziału na dwa kluby parlamentarne, nadal wszystkich łączy koalicja.
Dalej powinniśmy być lojalni wobec całej koalicji, bo na to umawialiśmy się z naszymi wyborcami. (...) Mówiliśmy: "odsuniemy PiS od władzy", a teraz słyszymy, że co? Część posłów skręca w prawą stronę? - dodała.