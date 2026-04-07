"Nie widzimy siebie na żadnej 'jednej liście' i rzeczywiście mamy swoją agendę w ramach tej koalicji. Agendę, która dla koalicji jest potrzebna, choć często (…) postrzega się nas, jakbyśmy byli jakąś przeszkodą" - mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, liderka Polski 2050 w Porannej rozmowie w RMF FM. Jak zaznaczyła, w obecnej koalicji przestrzeń na uzgadnianie ważnych rzeczy dla Polski jest mocno ograniczona.

Minister funduszy i polityki regionalnej przyznała, że ostatni raz z premierem Donaldem Tuskiem widziała się około 2 miesiące temu.

Co z Pauliną Hennig-Kloską?

W marcu opozycja złożyła wniosek o wotum nieufności wobec minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski. Jak dowiedział się reporter RMF FM, nie jest powiedziane, że koalicja rządząca obroni liderkę Centrum.

Jest umowa koalicyjna, która obowiązuje czterech koalicjantów. Stroną tej umowy nie jest minister Paulina Hennig-Kloska, ale jest członkinią rządu. W związku z tym my musimy wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie. My chcemy głosować po rozmowie z koalicjantami, tak jak koalicjanci odpowiedzialni, ale chcemy wiedzieć, jakie jest to stanowisko - mówiła Pełczyńska-Nałęcz.

Jak zaznaczyła, Polska 2050 zagłosuje odpowiedzialnie i nie ma sporu w partii w tej sprawie, ale początkowo muszą oni poznać stanowisko całej koalicji.

