"Pan premier mi już powiedział, że dalej chce, bym pełniła swoją funkcję i będzie mnie bronić" - tak Paulina Hennig-Kloska komentowała w Porannej rozmowie w RMF FM wotum nieufności, który złożyli wobec niej posłowie PiS i Konfederacji. Jak podkreśliła ministra klimatu i środowiska, "bez Centrum nie ma większości parlamentarnej dla stabilnego funkcjonowania rządu".

Wideo youtube

Paulina Hennig-Kloska mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM, że umowa koalicyjna zakłada, iż koalicjanci stoją za sobą murem. Wszystkie kluby, włącznie z Centrum, zabezpieczają większość parlamentarną do stabilnego funkcjonowania rządu. (...) Pan premier mi już powiedział, że dalej chce, bym pełniła swoją funkcję i będzie mnie bronić - zaznaczała.

Jej zdaniem koalicjanci często mają różne stanowiska, jednak są skłonni do kompromisów. Uważa więc, że PSL nie będzie głosował za jej odwołaniem. Co z Polską 2050?

Faktycznie, niektóre wystąpienia pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz mogą zastanawiać co do intencji: czy wzmacniać koalicję rządową, czy ją osłabiać - mówiła, podkreślając, że "zawsze jest chętna do współpracy". Podczas wtorkowego spotkania planuje zapytać Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, jak klub Polska 2050 będzie głosował w jej sprawie.

Hennig-Kloska o edukacji zdrowotnej

Tomasz Terlikowski zapytał również Paulinę Hennig-Kloskę, czy wprowadzenie przez Barbarę Nowacką edukacji zdrowotnej bez komponentu seksualnego jest dobrą decyzją.

Jest to jakiś kompromis. Ja od początku byłam za tym, żeby edukacja zdrowotna wchodziła jako przedmiot obowiązkowy. (...) I myślę, że ten komponent (dotyczący seksualności) powinien się tam znajdować. Jest tam bardzo wiele bardzo ważnych elementów - mówiła ministra.

Tłumaczyła, że wyłączono kwestie seksualne z edukacji zdrowotnej prawdopodobnie po to, by uzyskać podpis prezydenta Nawrockiego. To jest też jakiś kompromis z koalicjantem z PSL-u - dodała.

Jej zdaniem niewielu uczniów (30 proc.) chodzi na edukację zdrowotną ze względu na przeładowanie podstawy programowej. Ministerstwo pracuje jednak nad "przemodelowaniem" podstawy i dopasowaniem jej do oczekiwań i potrzeb współczesnego świata.

Wspólna lista wyborcza Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL?

Czy ministra klimatu i środowiska słyszała o wspólnej liście wyborczej KO, Lewicy i PSL, na której nie ma miejsca dla Polski 2050 i klubu Centrum?

To są nadmiarowe stwierdzenia. Rozmawialiśmy kiedyś o różnych scenariuszach na 2027 rok z panem premierem. My budujemy Centrum i mamy potencjalnych koalicjantów. Premier widział miejsce dla wszystkich swoich koalicjantów. (...) Rozmawialiśmy o tym, że wszystkie scenariusze trzeba rozpatrzyć - skomentowała. Nie chciała jednak zdradzać szczegółów.

Brak butelkomatów w Polsce. Co na to ministra? "Nie miałam problemu"

Ministra klimatu odniosła się również do faktu, iż w Polsce brakuje butelkomatów i Polacy nie mają gdzie zwracać zużytych butelek. Zmuszeni są więc do "turystyki butelkowej" i poszukiwania miejsc, gdzie mogliby zwrócić butelki.

To proszę o zawiadomienie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, bo generalnie każdy sklep powyżej 200 m kw. ma obowiązek przyjęcia butelki - niezależnie, czy butelkomat działa, czy nie - skomentowała Hennig-Kloska.

Podkreśliła, że logistyka przyjmowania butelek wciąż jest poprawiania, cały proces jest "ogromną logistyczną zmianą" i sieci, w których punkty odbioru butelek źle funkcjonują, są karane.

Ja sama nigdy nie miałam z tym problemu. Ja zawsze oddaję w kasie, nie chodzę, nie szukam butelkomatów. (...) Zamiast stać w butelkomatach, lepiej oddać w kasie - podsumowała.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.