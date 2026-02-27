Paulina Hennig-Kloska została jednogłośnie wybrana prezeską nowo powołanego stowarzyszenia członków klubu Centrum. "W drugim kroku będziemy chcieli powołać partię polityczną" - zaznaczyła.

Dzisiaj mieliśmy walne spotkanie członków założycieli stowarzyszenia. Przyjęliśmy uchwałę powołującą stowarzyszenie do życia. Wybraliśmy zarząd. Koledzy jednogłośnie podjęli decyzję o wybraniu mnie prezeską - oświadczyła szefowa klimatu i środowiska w TVN24.

Zaznaczyła, że stowarzyszenie nie zostało jeszcze zarejestrowane, a jego nazwa ma zostać zaprezentowana prawdopodobnie w poniedziałek.

Hennig-Kloska zapowiedziała też, że w drugim kroku "będziemy chcieli powołać partię polityczną do życia". To jest proces dłuższy - zauważyła.

Dopytywana, kto znalazł się w zarządzie stowarzyszenia, wskazała, że są to: europoseł Michał Kobosko, a także posłowie Rafał Kasprzyk, Barbara Okuła, Elżbieta Burkiewicz, Ewa Szymanowska.

Hennig-Kloska poinformowała też, że poseł Ryszard Petru został w piątek wybrany jednogłośnie do prezydium klubu parlamentarnego Centrum.

Rozłam Polski 2050

W ubiegłym tygodniu Hennig-Kloska ogłosiła wraz z grupą parlamentarzystów odejście z Polski 2050 i powołanie nowego klubu parlamentarnego o nazwie Centrum. Deklarację przystąpienia do klubu zgłosiło wówczas 15 posłów i 3 senatorów oraz jeden europoseł, którzy wcześniej należeli do Polski 2050.

Napięta sytuacja w Polsce 2050 narastała od czasu unieważnionej w styczniu drugiej tury wyborów na nowego szefa partii. O przywództwo w ugrupowaniu ubiegały się Hennig-Kloska i szefowa resortu funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W partii powstały trzy frakcje: obu kandydatek i dotychczasowego lidera partii Szymona Hołowni. Na wewnętrznych forach pojawiały się też pomysły unieważnienia całych wyborów na szefa i startu Hołowni w nowych.

Spór wewnątrz ugrupowania dotyczył też kwestii obsadzenia wakatów w Radzie Krajowej i postulowanego przez frakcję Hennig-Kloski odwołania Pawła Śliza ze stanowiska szefa klubu parlamentarnego. Jej zwolennicy chcieli, by na tym stanowisku znalazł się poseł Mirosław Suchoń.

Punktem zwrotnym było posiedzenie Rady Krajowej, która odbyła się w połowie lutego. Zobowiązała ona członków partii, by do Zjazdu Krajowego zaplanowanego na 21 marca zaprzestali "eskalacji napięć". Do tego czasu zawieszono też postępowania dyscyplinarne oraz wstrzymano wszelkie zmiany personalne. Uchwała została źle przyjęta przez część działaczy, którzy określili ją jako "kagańcową".